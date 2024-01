Báo Financial Times: Mỹ, Trung từng thảo luận bí mật về AI

Báo Financial Times dẫn các nguồn tin nói rằng hai bên đã tiến hành cuộc họp vào tháng 7 và tháng 10/2023, với sự tham dự của các nhà khoa học và chuyên gia chính sách từ các nhóm AI ở Bắc Mỹ, cùng với đại diện của Đại học Thanh Hoa và các tổ chức khoa học khác của Trung Quốc. Ngoài ra, tham gia cuộc họp còn có các công ty trí tuệ nhân tạo của Mỹ gồm OpenAI, Anthropic và Cohere.

Trong cuộc họp, hai bên đã thảo luận về những rủi ro từ công nghệ mới nổi, khuyến khích đầu tư vào nghiên cứu an toàn AI và hướng đến mục tiêu cuối cùng là tìm ra con đường khoa học để phát triển công nghệ AI phức tạp hơn một cách an toàn. Ngoài ra, các chuyên gia AI của cả hai bên đã tranh luận về các lĩnh vực cần tham gia hợp tác kỹ thuật, cũng như các đề xuất chính sách cụ thể hơn được đưa vào các cuộc thảo luận xung quanh cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về AI hồi tháng 7/2023 và hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về AI diễn ra tại Vương quốc Anh hồi tháng 11/2023.

Sự thành công của cuộc họp đã trở thành tiền đề lập các kế hoạch cho các cuộc thảo luận trong tương lai, trong đó tập trung hoạch định những giải pháp khoa học và kỹ thuật để có thể điều chỉnh hệ thống AI phù hợp với các quy tắc pháp lý cũng như các chuẩn mực và giá trị xã hội ở mỗi nước.

Theo báo Financial Times, cuộc trao đổi trên là dấu hiệu hiếm hoi về sự hợp tác giữa Trung Quốc và Mỹ trong bối cảnh hai nước vẫn đang chạy đua giành vị thế hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến như AI và điện toán lượng tử.