Bảo hiểm Xã hội hướng đến hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao phủ

(Ngày Nay) - Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar (Địa chỉ trụ sở chính: 297/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh) số tiền 40 triệu đồng do công ty này bán thuốc Movinavir (Molnupiravir 200mg) cho cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

(Ngày Nay) - Ngày 4/8, chính quyền huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước chỉ đạo các lực lượng liên quan thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy khiến nhiều căn nhà trên địa bàn huyện bị tốc mái, nhiều tài sản, cây trồng bị thiệt hại nặng nề.

(Ngày Nay) - Chị B.T.X.A, 37 tuổi, là lao động tự do đang thuê phòng trọ ở TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương để sinh sống, đi làm. Là mẹ đơn thân đang nuôi hai con nhỏ tuổi ăn học cùng mẹ già thường xuyên đau ốm nên bao nhiêu gánh nặng đặt hết lên vai chị.

(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối ngày 3 - 4/8, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 30 - 50mm, có nơi trên 100mm, riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến 40 - 70mm, có nơi trên 120mm.