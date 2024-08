Báo quốc tế trầm trồ trước “bảng màu” đầy mê hoặc của Sa Pa ngày thu

Theo bài viết, Sa Pa (Việt Nam) vào thời khắc giao mùa chuyển sang thu bừng lên những sắc màu vô cùng rực rỡ. Những khung cảnh đầy mê hoặc, trải dài từ dưới thung lũng lên đến đỉnh Fansipan, biến nơi đây trở thành điểm đến không thể bỏ qua cho những ai khao khát sự thanh bình và muốn chiêm ngưỡng những tuyệt tác thiên nhiên ban tặng con người Tây Bắc.

Trang tin Bored Panda liệt kê ra 5 sắc màu tiêu biểu của Sa Pa đang làm say đắm du khách những ngày đầu thu. Đầu tiên là sắc xanh ấn tượng.

Vào tháng 8, bên cạnh những tấm thảm xanh của núi đồi Tây Bắc, những thửa ruộng bậc thang Sa Pa khoác lên mình tấm áo lúa xanh mướt hút hồn, trải dài khắp vùng cao.

Từ cáp treo Fansipan, lướt qua thung lũng Mường Hoa, người ta có thể chứng kiến ​​một màu xanh vàng bất tận của những thửa ruộng bậc thang, dệt nên những dải lụa mềm mại uốn lượn trên núi đồi.

Dọc theo tuyến tàu hỏa Mường Hoa lên ga cáp treo Fansipan là cánh đồng hoa tím rộng 15.000m2 trải dài đến tận chân trời. Những bông hoa tím biếc hòa quyện với cảnh sắc núi trời, vẽ nên một bức tranh cổ điển đầy chất thơ.

Nhưng không chỉ có sắc tím ngọt ngào và mộng mơ, sắc cam đỏ quyến rũ trên đỉnh Fansipan cũng đang làm nhiều người say mê. Trong tiết trời mùa thu mát lạnh, biển hoa dơn thóc đang dệt một một tấm thảm rực rỡ trên nóc nhà Đông Dương.

Màu đỏ cam bừng sáng, thu hút mọi ánh nhìn với tông độ rực lửa. Tông đỏ cho thấy năng lượng dồi dào, tông cam sống động tươi vui, hòa quyện gợi nên cảm giác ấm áp, vui vẻ và tràn đầy sức sống, nổi bật như những ngọn hải đăng thiên nhiên cho khung cảnh mùa thu Sa Pa.

Người dân địa phương yêu thương gọi hoa dơn thóc là điềm lành, đem đến sự may mắn và tượng trưng cho sự đủ đầy của cuộc sống. Đây cũng là nguồn cảm hứng để KDL Sun World Fansipan Legend tổ chức “Lễ hội hoa dơn thóc 2024” với nhiều hoạt động văn nghệ - văn hóa đặc sắc như giã bánh dày, thổi xôi ngũ sắc và các trò chơi dân gian thú vị, làm khuấy động không gian vùng cao cho đến hết tháng 8 này.

Cũng phải nói, thu là mùa săn mây đẹp nhất ở Sa Pa. Từ độ cao 3.143 mét trên nóc nhà Đông Dương, mây có lúc đổ xuống như thác nước, có lúc lại bồng bềnh từng lớp như sóng biển. Ngắm nhìn bầu trời trong xanh và biển mây từ đỉnh Fansipan, du khách có cảm giác như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.

Cũng là biển mây, nhưng vào từng khung giờ, đỉnh Fansipan lại mang một nét quyến rũ riêng biệt. Vào lúc bình minh, những tia nắng đầu ngày tắm trong mây trắng, khiến chúng trở nên lung linh ánh vàng. Phút hoàng hôn, ánh màu vàng hồng phản chiếu trên những tầng mây, tạo ra những vệt sáng huyền ảo và thơ mộng trên bầu trời.

Nhiều độc giả của Bored Panda không khỏi cảm thán vẻ đẹp của Sa Pa thời điểm chớm thu và bộc lộ mong muốn được một lần ghé thăm vùng đất cổ tích này. Multa Nocte, một độc giả nước ngoài hào hứng bình luận tại bài viết: “These are gorgeous - would love to see more like them. Thanks!” (Tạm dịch: Những khung cảnh thật đẹp. Tôi rất muốn được thấy chúng nhiều hơn. Cảm ơn!).

“Bảng màu” thiên nhiên của Sa Pa còn thay đổi liên tục trong năm. Chỉ 1 tháng nữa thôi, các thửa ruộng bậc thang sẽ chuyển sang một màu vàng óng của lúa chín. Bên cạnh hoa tím và dơn thóc sẽ là biển hoa ngũ sắc, đuôi công, thược dược, cúc họa mi, sen đá... mỗi màu mỗi vẻ đan xen đua sắc, chào đón du khách ghé thăm.

Khí hậu mát mẻ quanh năm, cảnh quan hùng vĩ, hoa nở bốn mùa cùng văn hóa vùng cao đa dạng, Sa Pa mùa nào cũng đẹp với những cung bậc màu sắc màu liên tục thay đổi, sống động và đầy cảm xúc. Đó là lý do mà một khi đã tới nơi này, không du khách nào không muốn sẽ nhiều lần quay lại.