Bão số 11 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

(Ngày Nay) - Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, sáng 6/10, sau khi đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão số 11 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Cùng với đó, dự báo từ trưa đến đêm, 6/10, hoàn lưu bão số 11 có khả năng gây mưa lớn cho khu vực Hà Nội với lượng mưa phổ biến từ 50-100 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm, trong mưa dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Tin áp thấp nhiệt đới trên đất liền (suy yếu từ cơn bão số 11). Ảnh: KTTV.
Tin áp thấp nhiệt đới trên đất liền (suy yếu từ cơn bão số 11). Ảnh: KTTV.

Theo đó, hồi 7 giờ ngày 6/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc; 107,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/h), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 20-25km/h.

Đến 19 giờ ngày 6/10, áp thấp nhiệt đới trên khu vực vùng núi Bắc Bộ với sức gió dưới cấp 6; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h và suy yếu thành vùng áp thấp. Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, đất liền khu vực Quảng Ninh và Lạng Sơn với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, rong sáng 6/10, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3 m, biển động (nguy hiểm đối với tàu thuyền).

Trong sáng 6/10, trên đất liền khu vực Quảng Ninh và Lạng Sơn có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ sáng 6/10 đến hết đêm 7/10, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300 mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150 mm/3h); khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm.

Tin áp thấp nhiệt đới trên đất liền (suy yếu từ cơn bão số 11). Ảnh: KTTV.
