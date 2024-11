Bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Mexico

(Ngày Nay) - Viện Thống kê và Địa lý Quốc gia Mexico (Inegi) hôm 9/11 (giờ địa phương) cho biết nước này ghi nhận gần 800.000 trường hợp tử vong trong năm 2023, trong đó 89,5% là do các vấn đề liên quan đến sức khỏe và phần lớn mắc các bệnh tim mạch với hơn 189.000 ca.

Số liệu của Inegi cho biết chỉ có 10,5% trong tổng số ca tử vong trên do tai nạn, bị sát hại và tự tử. Bệnh tim mạch gây tỷ lệ tử vong lớn nhất tại Mexico, chiếm 23,7% tổng số ca trên. Trong nhóm này, các bệnh liên quan đến thiếu máu cục bộ, đau tim tái phát cướp đi nhiều sinh mạng nhất, đặc biệt ở những người trên 45 tuổi. Tử vong do bệnh tim mạch có xu hướng ảnh hưởng đến nam giới nhiều hơn, chiếm 53,1% tổng số. Bệnh này ghi nhận đặc biệt cao ở bang miền Trung Veracruz và thủ đô Mexico City.

Bệnh tiểu đường và ung thư các loại là nguyên nhân gây tử vong thứ 2 và thứ 3 tại quốc gia Mỹ Latinh có gần 130 triệu dân này, lần lượt với hơn 110.000 và 91.500 trường hợp ghi nhận trong năm 2023. Các loại ung thư liên quan đến cơ quan tiêu hóa, sinh dục, vú và cổ tử cung gây tỷ lệ tử vong cao nhất.

Báo cáo của Inegi cũng cho biết gần 40.300 người chết vì tai nạn và hơn 32.250 người bị sát hại trong năm 2023 tại Mexico. Đây là hai nguyên nhân gây tử vong lớn thứ 4 ở quốc gia Mỹ Latinh này.

Trong khi đó, đứng ở vị trí thứ 5 là các bệnh về gan. Thói quen uống quá nhiều rượu bia, ảnh hưởng tới gan khiến hơn 40.000 trường hợp tử vong trong năm trước. Bệnh này chủ yếu ảnh hưởng tới nam giới, chiếm 72,4% tổng số ca và phần lớn ảnh hưởng tới người trên 65 tuổi ở các bang miền Trung và miền Nam Mexico.

Theo số liệu thống kê, tỷ lệ tử vong do các nguyên nhân trên trong năm 2023 thấp hơn so với con số ghi nhận trong năm 2020 (hơn 1,08 triệu ca) và năm 2022 (hơn 1,12 triệu ca). Tỷ lệ trung bình cứ 100.000 dân Mexico có 619 ca tử vong vì các lý do trên năm 2023. Thành phố Mexico ghi nhận tỷ lệ này cao nhất cả nước với 841 người/100.000 dân.