Biên phòng Lạng Sơn bắt giữ đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

(Ngày Nay) - Theo kết quả từ chương trình Đánh giá an ninh mạng dành cho người sử dụng cá nhân do Tập đoàn công nghệ Bkav thực hiện tháng 12/2023, thiệt hại do virus máy tính gây ra đối với người dùng Việt Nam ở mức 17,3 nghìn tỷ VND (tương đương 716 triệu USD).