Bộ Công an ra quân xử lý vi phạm về nồng độ cồn, tai nạn giao thông giảm sâu

(Ngày Nay) - Từ ngày 30/8/2023 đến ngày 15/10/2023, thực hiện kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container và xử lý các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, các tổ công tác của Bộ Công an đã triển khai ở 58 địa phương, qua đó phát hiện bàn giao cho công an địa phương 6.119 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Với sự quyết liệt trong xử lý vi phạm về nồng độ cồn, tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia đã giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ và thời gian liền kề trước đó.

Theo đó, trong khoảng thời gian trên, các tổ công tác của Bộ Công an do Cục Cảnh sát giao thông làm tổ trưởng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an cấp huyện thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung kiểm soát, phát hiện, xử lý chuyên đề người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn.

Các tổ công tác đã tổ chức 316 ca kiểm tra nồng độ cồn; trực tiếp kiểm soát 197.932 người điều khiển phương tiện (96.990 đi xe ô tô, 100.942 đi xe mô tô và xe máy điện, xe 3 bánh); phát hiện và bàn giao cho địa phương xử lý 6.391 trường hợp vi phạm (1.202 đi xe ô tô, 5.160 đi xe mô tô, 28 đi xe máy điện, 1 đi xe ba bánh).

Trong đó, 6.119 trường hợp (1.129 ô tô, 4.963 mô tô, 26 xe máy điện, 1 xe ba bánh) vi phạm về nồng độ cồn, 46 trường hợp (12 ô tô, 33 mô tô, 1 xe máy điện) không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, 32 trường hợp người điều khiển phương tiện trong cơ thể có chất ma túy, 12 trường hợp vi phạm về tải trọng và kích thước hàng hóa, 187 trường hợp vi phạm khác.

Qua xác minh đối với các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ghi nhận 232 trường hợp người vi phạm là cán bộ, công chức, nhà báo… Cụ thể, có 184 trường hợp là cán bộ, công chức (175 trường hợp đang công tác, 13 trường hợp đã nghỉ hưu), có 15 trường hợp là phóng viên, báo chí. Các trường hợp này ngoài xử lý theo quy định, Cục Cảnh sát giao thông còn gửi thông báo về cơ quan, đơn vị công tác để xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, của cơ quan.

Quá trình kiểm tra, xử lý nồng độ cồn, các tổ công tác đã phát hiện, trực tiếp bắt giữ, lập biên bản, bàn giao cho Công an địa phương khởi tố 8 vụ, 9 đối tượng gồm 3 vụ, 4 đối tượng về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy (Hải Phòng 1 vụ, 1 đối tượng; Bắc Kạn 1 vụ, 2 đối tượng, Bắc Giang 1, 1 đối tượng); 3 vụ, 3 đối tượng chống người thi hành công vụ (Hải Dương, Bắc Giang, Hải Phòng); 2 vụ, 2 đối tượng về hành vi làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức (Cao Bằng và Thái Nguyên giả danh nhà báo).

Các tổ công tác chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra để xác minh, xử lý 37 vụ, trong đó 24 vụ liên quan đến ma túy, 10 vụ liên quan đến giấy phép lái xe không do cơ quan thẩm quyền cấp, 2 vụ không chấp hành có dấu hiệu chống người thi hành công vụ; 1 vụ có dấu hiệu đục số khung, số máy, gắn biển số không đúng với xe đang điều khiển (Đà Nẵng).

Với sự quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ đó, từ ngày 30/8 đến ngày 15/10, tai nạn giao thông có nguyên nhân do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia đã giảm rõ rệt cả 3 tiêu chí. Cụ thể, tai nạn giao thông nguyên nhân do sử dụng rượu, bia xảy ra 50 vụ, làm chết 19 người, bị thương 48 người. So với cùng kỳ giảm 30 vụ (37,5%), giảm 21 người chết (52,5%), giảm 16 người bị thương (25%). So với thời gian trước liền kề giảm 28 vụ (35,90%), giảm 17 người chết (47,22%), giảm 1 người bị thương (2,04%).

Tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng không xảy ra. Tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra 5 vụ, làm bị thương 6 người. So với cùng kỳ giảm 5 vụ (50%), giảm 7 người chết (100%), giảm 2 người bị thương (-25%). So với trước liền kề giảm 2 vụ (28,57%), giảm 4 người chết (100%), giảm 3 người bị thương (100%).

“Những con số về tai nạn giao thông nguyên nhân do sử dụng rượu bia, vi phạm nồng độ cồn đã chứng minh cho hiệu quả của các tổ công tác Bộ Công an trong việc quyết liệt xử lý vi phạm. Rất mong các cơ quan báo chí lan tỏa thông tin để nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, không lái xe khi đã uống rượu bia, an toàn cho mình, cho người tham gia giao thông khác. Về phía lực lượng Cảnh sát giao thông, theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, việc xử lý chuyên đề về nồng độ cồn là liên tục, không có ngày nghỉ và không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, đại diện Cục Cảnh sát giao thông nhấn mạnh.