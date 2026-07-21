Bộ Tư pháp mở chiến dịch 100 ngày gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số

(Ngày Nay) - Thông qua đợt cao điểm 100 ngày, Bộ Tư pháp đặt mục tiêu đổi mới phương thức quản trị, điều hành trên nền tảng dữ liệu số, giảm thủ tục, giấy tờ và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ban Chỉ đạo của Bộ Tư pháp về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 đã ban hành Kế hoạch hành động 100 ngày triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị nhằm cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các kết luận, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương; đồng thời triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 05-KH/BCĐTW ngày 11/7/2026 về xử lý các điểm nghẽn trong chuyển đổi số của hệ thống chính trị.

Bộ Tư pháp đặt mục tiêu tạo bước chuyển rõ rệt trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản trị, điều hành và phục vụ; bảo đảm hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ được vận hành đồng bộ, thông suốt, an toàn trên cơ sở dữ liệu. Cùng với đó là đổi mới phương thức quản trị theo sản phẩm đầu ra, giảm thao tác thủ công, giảm giấy tờ, tiết kiệm thời gian và chi phí cho cơ quan, cán bộ, người dân và doanh nghiệp.

Kế hoạch nhấn mạnh việc tổ chức thực hiện theo nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả", gắn trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu các đơn vị. Kết quả thực hiện phải được đánh giá trên cơ sở sản phẩm đầu ra, có chỉ tiêu định lượng và minh chứng cụ thể. Đối với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, nền tảng và dịch vụ số, nhiệm vụ chỉ được xác nhận hoàn thành khi sản phẩm đã đưa vào vận hành, có dữ liệu, có người sử dụng thực tế và bước đầu phát huy hiệu quả.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp sẽ đẩy mạnh phát triển dữ liệu và các nền tảng dùng chung theo nguyên tắc "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung"; tập trung rà soát, chuẩn hóa, làm sạch, kết nối và khai thác dữ liệu trong toàn hệ thống đến hết năm 2026; đồng thời khẩn trương hoàn thành các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ Tư pháp theo Nghị quyết số 214/NQ-CP và kết nối với Trung tâm Dữ liệu quốc gia để khai thác, sử dụng chung.

Đối với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Bộ Tư pháp xác định đây là công cụ hỗ trợ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc và năng suất lao động nhưng không thay thế trách nhiệm, thẩm quyền quyết định của con người. Việc phát triển và ứng dụng AI phải bảo đảm an toàn, đúng mục đích, tránh đầu tư phân tán, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu.

Phạm vi triển khai Kế hoạch tập trung vào 9 nhóm vấn đề gồm: thể chế; hạ tầng số; dữ liệu số; nền tảng số; dịch vụ công trực tuyến; kinh tế số; nguồn nhân lực; tài chính và giải ngân; kỷ luật thực thi, tuân thủ. Thời gian thực hiện trong 100 ngày làm việc, từ ngày 10/7/2026 đến hết ngày 30/11/2026.

Trong đó, đáng chú ý là các nhiệm vụ rà soát, xử lý các quy định pháp luật còn chồng chéo, cản trở chuyển đổi số; kiểm kê và sắp xếp hạ tầng số; hoàn thiện các phương án bảo đảm an ninh mạng; chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu chuyên ngành; hoàn thành đồng bộ tối thiểu 80% dữ liệu hộ tịch, dữ liệu biện pháp bảo đảm, dữ liệu trợ giúp pháp lý và dữ liệu thi hành án dân sự đủ điều kiện kết nối với Trung tâm Dữ liệu quốc gia; hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp kết nối đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia; rà soát, triển khai các nền tảng số dùng chung và thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của Bộ Tư pháp.