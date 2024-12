Bùng nổ trong đêm chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng Now You See Me 2024: WARCADE

(Ngày Nay) - Đêm chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng Now You See Me 2024: WARCADE, được tổ chức bởi CLB Âm nhạc MEC, đã khép lại với rất nhiều các khung bậc cảm xúc. Qua những màn trình diễn vô cùng ấn tượng, chủ nhân của ngôi vị Quán quân đã chính thức lộ diện.

CLB Âm Nhạc MEC (Music Economics Club) được thành lập vào năm 2008, trực thuộc Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Với sứ mệnh tạo ra một sân chơi âm nhạc chuyên nghiệp và sáng tạo, CLB đã trở thành nơi hội tụ của những sinh viên đam mê âm nhạc, không chỉ trong trường mà còn từ nhiều nơi khác.

Trong suốt quá trình hoạt động, CLB Âm Nhạc MEC đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Một trong những sự kiện nổi bật của CLB là cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc “Now You See Me”. Đây là cuộc thi thường niên, nhằm tạo điều kiện để các bạn học sinh, sinh viên yêu âm nhạc có cơ hội thể hiện tài năng của mình.

Trải qua bảy năm tổ chức, Now You See Me không chỉ tìm ra những thí sinh xuất sắc nhất mà còn là một bệ phóng cho sự tự tin, cho niềm đam mê cháy bỏng của họ. Đến với mùa thứ tám, chương trình hứa hẹn sẽ đem lại một sân chơi mới lạ, độc đáo hơn nữa cho các tài năng nghệ thuật ở mảng Hát.

Với chủ đề "WARCADE" đầy sôi động, Now You See Me 2024 đã trở thành một đấu trường âm nhạc thực sự, từ những bản ballad sâu lắng đến những giai điệu EDM sôi động, các thí sinh đã tạo nên một bữa tiệc âm nhạc đa dạng màu sắc. Trải qua vòng sơ khảo Login và vòng bán kết Speedrun, vòng chung kết Allstar được tổ chức vào ngày 24/11 tại Hội trường A2 - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã đem tới những màn trình diễn đỉnh cao, chinh phục tới các khán giả.

Mở màn cho đêm chung kết là phần thi cá nhân. Các thí sinh trong top 8 đã nhanh chóng làm nóng không khí sân khấu với các tiết mục mang nhiều màu sắc khác nhau, thể hiện sự đa dạng trong phong cách âm nhạc. Có những giọng ca nội lực, truyền cảm, có cả những phần trình diễn độc đáo, tất cả đều tạo nên một đêm nhạc bùng nổ.

Dàn ban giám khảo của cuộc thi năm nay đều là những tên tuổi gạo cội trong làng âm nhạc Việt Nam: Nhạc sĩ Giáng Son, Tiến sĩ Âm nhạc - Nhà báo Phương Đông, Ca sĩ Hiền VK. Với những lời nhận xét mang đậm tính chuyên môn sẽ giúp các thí sinh hoàn thiện bản thân hơn nữa trên con đường theo đuổi đam mê âm nhạc của mình.

Đặc biệt, phần thi nhóm đã mang đến những bất ngờ thú vị. Sự kết hợp hài hòa giữa các giọng ca, các phong cách âm nhạc khác nhau đã tạo nên những tiết mục đặc sắc, khó quên.