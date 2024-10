Ca sĩ Liam Payne của ban nhạc One Direction tử vong tại Argentina

(Ngày Nay) - Ngày 16/10, Giám đốc Hệ thống chăm sóc y tế khẩn cấp Argentina (SAME), Alberto Crescenti, thông báo ca sĩ nổi tiếng Liam Payne, cựu thành viên ban nhạc One Direction, đã tử vong sau khi rơi từ tầng ba của một khách sạn ở thủ đô Buenos Aires.

Nguồn tin từ cảnh sát Argentina cũng cho biết đã nhận được điện thoại từ khách sạn nơi ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Anh, 31 tuổi, về vụ việc. Liam Payne đã lưu trú tại khách sạn này một mình từ ngày 13/10.

Liam Payne xuất hiện lần đầu với tư cách ca sĩ khi anh thử giọng cho chương trình truyền hình X-Factor của Anh năm 2008. Sau khi bị loại với tư cách là ca sĩ solo, anh đã thử giọng một lần nữa vào năm 2010 và được đưa vào một nhóm với 4 thí sinh khác để thành lập One Direction. Nhóm nhạc này đã trở nên rất nổi tiếng và đã phát hành 5 album, thực hiện 4 tour diễn vòng quanh thế giới và giành được nhiều giải thưởng.

Sau 6 năm gắn bó với One Direction, năm 2016 Payne quyết định bắt đầu sự nghiệp solo của mình với hãng thu âm Capital Records, với các bài hát như "Strip That Down" và "Bedroom Floor".

Liam Payne có mặt tại Argentina để tham dự buổi biểu diễn của Niall Horan, một thành viên của One Direction, đang lưu diễn ở Nam Mỹ để quảng bá cho album The Show.

Sự ra đi của Liam Payne đã gây chấn động sâu sắc cho những fan hâm mộ anh cũng như những người trong nghề, những người sẽ ghi nhớ sự nghiệp thành công của anh với One Direction cũng như những bước đi của anh với tư cách là một nghệ sĩ solo.