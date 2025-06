Các điểm thi trên cả nước sẵn sàng bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

(Ngày Nay) - Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 25 - 27/6, tại 2.493 điểm thi với hơn 50.000 phòng thi trên cả nước. Công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.

Địa phương đã sẵn sàng

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi năm nay là 1.165.289 em; trong đó, thí sinh lớp 12 thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là 1.122.507 em (chiếm 96,33%); có 42.782 thí sinh tự do (chiếm 3,67%). Kỳ thi năm nay được tổ chức đồng thời cho thí sinh dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006. Trong đó, số thí sinh đăng ký dự thi Chương trình giáo dục phổ thông 2006 là 26.711 (chiếm 2,29%).

Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai địa phương có số lượng thí sinh đông nhất cả nước. Trong đó, Hà Nội có hơn 124.000 thí sinh, tăng hơn 15.000 em so với năm trước.

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết: Để đáp ứng yêu cầu tổ chức thi cho hai nhóm thí sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã thành lập 233 điểm thi. Trong đó, có 229 điểm thi dành cho thí sinh theo chương trình mới và 4 điểm thi dành cho thí sinh theo chương trình cũ, đặt tại các quận, huyện: Tây Hồ, Long Biên, Hà Đông và Đan Phượng. Việc phân bổ này giúp bảo đảm an toàn, thuận lợi trong công tác tổ chức và làm bài của thí sinh. Với số lượng bài thi lớn, gồm hơn 100.000 bài thi tự luận và hơn 500.000 bài thi trắc nghiệm nên hội đồng thi Hà Nội đã bố trí 2 địa điểm chấm thi bảo đảm đáp ứng quy chế thi.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Hà Nội đã chuẩn bị kỹ lưỡng về các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các điểm thi; xử lý tình huống bất thường; phương án hỗ trợ thí sinh dự thi; công tác vận chuyển và bảo quản đề thi; công tác lưu giữ bài thi, vận chuyển bài thi; công tác chấm thi...Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: Thành phố có 99.578 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 97.940 thí sinh dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Để đáp ứng quy mô này, Thành phố Hồ Chí Minh đã bố trí 171 điểm thi với tổng cộng 4.242 phòng thi được phân bố hợp lý trên toàn địa bàn. Mỗi điểm thi đều được bố trí 3 phòng dự phòng để xử lý các tình huống phát sinh. Thành phố cũng đã huy động 855 cán bộ ban lãnh đạo điểm thi, 12.726 giám thị coi thi (tăng 1.409 so với năm trước), 2.394 nhân viên phục vụ điểm thi, 513 công an trực tại các điểm thi, 92 cán bộ ban in sao đề thi và dự kiến 300 cán bộ ban vận chuyển, bàn giao đề thi.

Cùng với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, đến thời điểm này, tất cả các địa phương trong cả nước đều đã hoàn tất công tác chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ kỳ thi. Lãnh đạo các tỉnh, thành phố chỉ đạo sát sao công tác tổ chức kỳ thi với phương châm tuyệt đối không để bất kỳ khâu nào bị gián đoạn hoặc ảnh hưởng. Các hoạt động hỗ trợ thí sinh được triển khai chu đáo, không để em nào phải bỏ thi vì điều kiện khó khăn.

Các đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thi Quốc gia đang tiếp tục rà soát trực tiếp tại cơ sở. Dù trong bối cảnh nhiều nhiệm vụ triển khai đồng thời, các địa phương vẫn ưu tiên mọi điều kiện để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Ngày 24/6, Ban coi thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2025 đã chính thức làm việc. Các cán bộ coi thi được tập huấn kỹ, phổ biến hướng dẫn chi tiết về nghiệp vụ coi thi, trong đó nhấn mạnh các điểm khác biệt quan trọng giữa hai nhóm thí sinh thi theo Chương trình 2018 và 2006. Trong quá trình coi thi, cán bộ coi thi phải thực hiện nghiêm các quy định khi xử lý tình huống.

Lưu ý thí sinh trước giờ G

Trước khi bước vào ngày thi chính thức, để tránh những sai sót đáng tiếc, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý thí sinh cần nắm rõ một số điểm khác biệt giữa thí sinh thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và thí sinh thi theo Chương trình 2006.

Các thí sinh dự thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2006 sẽ thi 4 buổi: 1 buổi Ngữ văn, 1 buổi Toán, 1 buổi thi tự chọn Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội, 1 buổi Ngoại ngữ.

Thí sinh thi theo Chương trình 2018 sẽ chỉ thi 3 buổi: 1 buổi Toán, 1 buổi Ngữ văn, 1 buổi thi 2 môn tự chọn.

Điểm cần chú ý đó là thí sinh dự thi theo đề thi của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ không được mang Atlat vào phòng thi với môn Địa lý. Thí sinh thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 vẫn được sử dụng Atlat khi làm bài thi Địa lý (trong bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội).

Thí sinh thi theo chương trình mới, ngoài hai môn bắt buộc (Toán, Ngữ văn), sẽ thi hai môn tự chọn từ những môn đã học ở lớp 12. Hai môn tự chọn sẽ thi cùng buổi, thí sinh vẫn sẽ dự thi tại một phòng thi cố định suốt kỳ thi. Thời gian giữa 2 môn thi tự chọn là 15 phút.

Khi đi thi, thí sinh bắt buộc phải mang theo thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hạn sử dụng. Trường hợp bị mất giấy tờ, cần thông báo kịp thời cho Trưởng điểm thi để được hướng dẫn xử lý. Thí sinh cần đặc biệt lưu ý, nếu đến muộn quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh làm bài, thí sinh sẽ không được dự thi buổi đó dù bất kỳ lý do gì.

Những dụng cụ bị cấm mang vào phòng thi, phòng chờ gồm: giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; tài liệu, thiết bị truyền tin (thu, phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình) hoặc chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài thi.

Những dụng cụ thí sinh được phép mang vào phòng thi gồm: bút viết; thước kẻ; bút chì; tẩy chì; êke; thước vẽ đồ thị; dụng cụ vẽ hình; máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ.

Trước khi bắt đầu làm bài, thí sinh cần điền đầy đủ thông tin cá nhân vào đề thi, giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm và giấy nháp. Đối với đề thi trắc nghiệm, cần kiểm tra kỹ số trang, mã đề và chất lượng in ấn của đề thi. Nếu phát hiện lỗi như thiếu trang, rách, mờ, phải báo ngay cho giám thị, muộn nhất là sau 5 phút kể từ thời điểm tính giờ làm bài.

Trong suốt thời gian thi, thí sinh phải giữ trật tự, không được trao đổi, nhìn bài, chép bài hoặc tiếp tay cho người khác gian lận dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu có thắc mắc, thí sinh phải giơ tay xin phép và không được có những cử chỉ bất thường, ký hiệu riêng trên bài làm. Việc sử dụng bút chì chỉ được phép để tô phiếu trắc nghiệm, mọi phần còn lại phải viết bằng một màu mực xanh hoặc đen. Tuyệt đối không trao đổi, nhìn bài, chép bài hoặc tiếp tay cho người khác gian lận.Chiều mai 25/6, thí sinh sẽ đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có), nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi; xuất trình thẻ căn cước và nhận thẻ dự thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, các em nếu thấy có sai sót về thông tin cá nhân, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên hoặc mất các giấy tờ cần thiết khác phải báo ngay cho giám thị hoặc người làm nhiệm vụ tại điểm thi để xử lý kịp thời.