Cảnh báo một số loại hình lừa đảo trực tuyến mới gia tăng dịp cận Tết

(Ngày Nay) - Tối 26/12, tại Khu Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể Danh thắng Tràng An (huyện Hoa Lư), UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ khai mạc Festival Ninh Bình - Tràng An năm 2023 với chủ đề "Sắc màu di sản - Hội tụ và lan tỏa". Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự và phát biểu tại chương trình. Dự Lễ khai mạc còn có đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố cùng đông đảo người dân, du khách thập phương.

(Ngày Nay) - Tối 26/12, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân thành phố đã tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phòng Ngô Phú Nhân (sinh năm 1978) và Lương Duy Long (sinh năm 1986), cùng trú tại quận Ninh Kiều (Cần Thơ), là đăng kiểm viên thuộc Chi cục Đăng kiểm số 8 về hành vi nhận hối lộ.