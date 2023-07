Cập nhật những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị ung thư

Phó Giáo sư, bác sỹ Đàm Văn Cương, Giám đốc Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ cho biết, trong Hội nghị quốc tế về phòng, chống ung thư được tổ chức tại Hà Nội năm 2022, các chuyên gia đã đưa ra các con số mang tính báo động. Đó là mỗi năm trên toàn cầu có gần 20 triệu trường hợp mắc mới ung thư và trên 10 triệu ca tử vong vì căn bệnh này, trong đó 2/3 là ở các nước đang phát triển.

Tại hội thảo, các đại biểu được cập nhật kiến thức mới về những bước tiến trong chẩn đoán và điều trị ung thư trên thế giới cũng như Việt Nam. 25 báo cáo của các chuyên gia tập trung vào những nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực ung bướu như phẫu thuật cắt thực quản trong điều trị ung thư thực quản; những tiến bộ trong điều trị ung thư dạ dày tại Việt Nam; điều trị đa mô thức ung thư đại trực tràng; chẩn đoán sinh học phân tử và xạ phẫu di căn hạn chế trong điều trị ung thư phổi tại Việt Nam; phẫu thuật nội soi có hỗ trợ Robot điều trị bướu thận có chồi tĩnh mạch chủ bụng…

Các chuyên gia cũng đề cập đến những kỹ thuật mới nhất trong xạ trị điều trị ung thư, điều trị bằng thuốc ức chế điểm kiểm soát miễn dịch và quản lý các tác dụng phụ liên quan đến miễn dịch, ứng dụng sinh học phân tử trong chẩn đoán và điều trị ung thư, phẫu thuật điều trị bệnh nhân u nguyên bào men giai đoạn muộn với các biến chứng toàn thân nghiêm trọng.

Theo Giáo sư, bác sỹ Đàm Văn Cương, ung thư là sự tương tác giữa yếu tố di truyền với tác nhân vật lý bên ngoài như tia cực tím, bức xạ, phóng xạ, ion hóa; tác nhân hóa học như khói thuốc lá, thuốc bảo vệ thực vật, ô nhiễm nguồn nước; tác nhân sinh học như nhiễm trùng một số virus, vi khuẩn hay ký sinh trùng…

Tỷ lệ mắc ung thư tại Việt Nam đang đứng thứ 2 thế giới. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận 200.000 ca mắc mới, trong đó số ca tử vong là 73,5%. Tỷ lệ này khá cao so với con số trung bình của thế giới là 59,7%. Nguyên nhân được chỉ ra là do người dân Việt Nam còn khá thờ ơ với việc khám tầm soát sức khỏe định kỳ. Do đó, mặc dù có nhiều tiến bộ trong sàng lọc phát hiện sớm chẩn đoán và điều trị nhưng nhiều bệnh nhân ung thư vẫn đến ở giai đoạn muộn, việc điều trị gặp nhiều khó khăn. Vì vậy để giảm thiểu tỷ lệ mắc cũng như tử vong do ung thư, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân; lành mạnh hóa và tránh xa các tác nhân gây ung thư; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chẩn đoán và điều trị sớm cho bệnh nhân ung thư.