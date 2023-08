Chủ tịch Quốc hội chủ trì cuộc họp chuẩn bị cho Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 10-11/8, khu vực Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Riêng khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.