Chương trình nghệ thuật "Việt Nam kiên cường" chung tay vì đồng bào vùng bão lũ

Chương trình diễn ra vào 20 giờ 10 phút ngày 17/9, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Ba Đình, Hà Nội).

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VOVTV, VTC1, VTC3; tiếp sóng trên các nền tảng số VTC Now, Báo Điện tử VTC News, Báo Hànộimới điện tử; phát trực tiếp trên kênh YouTube Tự Hào Việt Nam và hơn 30 đài phát thanh - truyền hình trên cả nước. Toàn bộ ê kíp thực hiện chương trình, các nghệ sỹ tham gia đều không nhận thù lao để ủng hộ khắc phục hậu quả bão lũ.

Đại diện Ban Tổ chức cho biết, chương trình “Việt Nam kiên cường” được tổ chức với mong muốn thông qua nghệ thuật khơi dậy những tấm lòng nhân ái, những nghĩa cử cao đẹp từ các nhà đồng hành, các mạnh thường quân, các nghệ sỹ và đặc biệt là những tấm lòng hảo tâm của khán giả để qua đó, góp phần cùng Đảng, Nhà nước nhanh chóng khắc phục hậu quả bão lũ, khôi phục đời sống của nhân dân.

Chương trình “Chung tay vì đồng bào vùng bão lũ” chủ đề “Việt Nam kiên cường” do đạo diễn Mai Thanh Tùng tổng đạo diễn, biên đạo Uyên Chi tổng biên đạo, nhà báo Dương Hà biên kịch, nhà báo Trần Hướng tổ chức sản xuất, giám đốc sáng tạo Quang Hưng - Trần Chương…

Chương trình được dàn dựng công phu, gồm 3 chương: “Thương lắm Việt Nam”, “Việt Nam đồng lòng”, “Việt Nam - Kiên cường vững bước”; sử dụng nhiều thủ pháp nghệ thuật như thơ, múa, âm nhạc… đem đến cho khán giả những tiết mục nghệ thuật về tình yêu thương con người và cổ vũ mọi người vươn lên.

Trong chương trình, khán giả sẽ được thưởng thức những ca khúc nổi tiếng như: “Quê hương” “Việt Nam tôi”, “Quê mẹ”, “Lào Cai mến thương”, “Khoảng trời của bé”, “Ru bão” “Vẽ lại bức tranh”, “Để gió cuốn đi”, “Điều tuyệt vời”, “Người gieo mầm xanh”, “Một đời người, một rừng cây”, “Sống như những đóa hoa”, “Việt Nam tử tế”, “Việt Nam trong tôi là”, “Hòa nhịp con tim”, “Việt Nam kiên cường”…

Chương trình nghệ thuật “Việt Nam kiên cường” có sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng như: Nghệ sỹ Ưu tú Việt Hoàn, Nghệ sỹ Ưu tú Phương Anh, Anh Thơ, Minh Quân, Vy Oanh, Ngọc Anh, Đinh Hiền Anh, Quách Mai Thy, Nguyễn Thu Thủy, Nguyễn Minh Quân, Tuấn Ngọc, Lê Anh, Lê Trang, Ngọc Khánh Chi, Huy Quyết, Nguyễn Vân Anh, An Thu An, Thúy Nga, Thái Sơn, Nghệ sỹ Ưu tú Ngọc Anh, nghệ sỹ cello Bùi Hà Miên, nghệ sỹ piano Mỹ Dung, nhóm Thanh Âm Xanh, Vũ đoàn Lavender, Vũ đoàn Oscar, Vũ đoàn Emmy, Trung tâm nghệ thuật Be Singer, Câu lạc bộ Sao Tuổi Thơ… Dẫn chương trình là 2 MC nổi tiếng Nguyên Khang - Hồng Nhung.

Đặc biệt, chương trình còn có phần đấu giá chiếc xe máy điện - một món quà của Vinfast có vẽ logo “Việt Nam kiên cường” của chương trình và bức tranh của họa sỹ Đoàn Nguyên để ủng hộ đồng bào bị thiệt hại.

Tổng đạo diễn chương trình, đạo diễn Mai Thanh Tùng chia sẻ: “Chứng kiến những thiệt hại nặng nề mà bão số 3 để lại, tôi và các cộng sự ngay lập tức nảy ra ý tưởng về một chương trình nghệ thuật, không chỉ để đồng cảm cùng khán giả, mà còn nhằm kêu gọi sự chung tay của những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ đồng bào vượt qua khó khăn. Toàn bộ ê kíp và các nghệ sỹ tham gia đều không nhận thù lao, với mong muốn gửi gắm qua nghệ thuật thông điệp yêu thương, sẻ chia với đồng bào vùng lũ, cùng nhau vượt qua những mất mát, tiếp thêm sức mạnh cho mọi người trong giai đoạn khó khăn này”.

Ban Tổ chức kêu gọi sự ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần để giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn. Mỗi sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều là nguồn động viên to lớn, giúp đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 nhanh chóng ổn định cuộc sống và tái thiết nhà cửa, cơ sở hạ tầng.