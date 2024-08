Đi tìm định nghĩa Kinh doanh Nghệ thuật

(Ngày Nay) - Sự đối lập giữa tiền bạc và nghệ thuật luôn là một chủ đề đầy sức hút và nhiều tranh luận. Nhà văn Oscar Wilde (1854-1900) từng nói: “When bankers get together for dinner, they discuss Art. When artists get together for dinner, they discuss Money” (tạm dịch: Khi những nhà đầu tư tài chính dùng bữa tối, họ nói về Nghệ thuật. Khi giới nghệ sĩ vào bàn ăn, họ thảo luận về Tiền bạc).