Cơ hội trúng vàng, 100% khách hàng nhận quà tặng sang từ Eurowindow

Đại tiệc X3 ưu đãi

Theo thể lệ chương trình khuyến mãi nhân kỷ niệm 22 năm thành lập Eurowindow, khách hàng sẽ được hưởng trọn những đặc quyền hấp dẫn như: nhận kỳ nghỉ dưỡng lên tới 7 ngày tại Radisson Blu Resort Cam Ranh tiêu chuẩn 5 sao quốc tế hoặc voucher mua cửa gỗ cao cấp, được tặng gói bảo dưỡng miễn phí trong 24 tháng...

Đồng thời, tất cả khách hàng đều được tham gia bốc thăm may mắn hàng tháng, cơ hội trúng 1 lượng vàng 9999.

Song song với đó, trong thời gian diễn ra chương trình, khách hàng thanh toán sớm 100% GTHĐ (trong vòng 5 ngày kể từ khi ký hợp đồng/ phụ lục hợp đồng) được chiết khấu thêm 2% giá trị (sau VAT).

Đây được xem là món quà ý nghĩa của Eurowindow gửi tặng đến quý khách hàng đã tin tưởng lựa chọn sản phẩm, để các giải pháp cửa và vách nhôm kính cao cấp bền bỉ đồng hành cùng hàng triệu tổ ấm Việt, góp phần nâng tầm chất lượng cuộc sống tiện nghi, đẳng cấp cho mọi gia đình.

Chọn Eurowindow – Chọn trải nghiệm sống xanh, tiện nghi

Tiên phong kiến tạo những giá trị khác biệt, hơn hai thập kỷ qua, Eurowindow là biểu tượng của sự đổi mới không ngừng và chất lượng vượt trội trong ngành sản xuất cửa, vách nhôm kính tại Việt Nam. Những mẫu cửa được thiết kế tinh tế, bền vững và thân thiện môi trường, tạo nên tầm nhìn đắt giá và không gian sống tràn cảm hứng. Đó là những giải pháp cửa kính tối ưu hiệu quả lấy sáng, lấy gió trời, nâng niu sự phát triển tự nhiên của con trẻ; là sự an yên, thanh bình và tĩnh tại, thư thái dành cho ông bà; là sự an tâm bảo vệ cả gia đình, an toàn sức khỏe, thảnh thơi, an nhàn vệ sinh nhà cửa mà không tốn nhiều thời gian và công sức...

Hài hòa giữa công năng và thẩm mỹ, các giải pháp cửa sổ, cửa đi, vách kính cao cấp của Eurowindow cho phép kích thước lớn, tạo hình thiết kế tinh xảo theo nhiều mẫu mã, kiểu dáng, hình khối. Đặc biệt, những mẫu cửa thông minh ứng dụng công nghệ 4.0 định hình lối sống tiện nghi, dẫn đầu xu hướng thời đại.

Ứng dụng công nghệ điện màu, sản phẩm kính cao cấp của Eurowindow ngoài khả năng chịu lực, cách âm, cách nhiệt tốt, còn linh hoạt chuyển đổi từ trạng thái trong suốt sang mờ chỉ qua một nút bấm, biến không gian mở trở nên riêng tư, kín đáo.

Cửa nhôm cao cấp thế hệ mới ứng dụng công nghệ điều khiển giọng nói, sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt để ra hiệu lệnh đóng mở, cho phép tích hợp cảm biến mưa tự động đóng lại, nhờ đó gia tăng sự thuận tiện, an toàn cho người già, trẻ nhỏ, đặc biệt là những người khó khăn di chuyển.

Cửa gỗ hiện đại tích hợp công nghệ nhận diện khuôn mặt nhanh, chính xác, kích hoạt mở khóa từ xa, ngăn chặn hiệu quả các hình thức giả mạo khuôn mặt bằng ảnh in, ảnh trên video, mặt nạ 3D… Ngoài ra, tính năng cho phép truy cập mốc lịch sử thời gian, gửi cảnh báo khi phát hiện người lạ giúp nâng cao tính bảo mật, đề phòng trước sự đột nhập bất hợp pháp.

Cửa nhựa uPVC vốn được đánh giá cao ở khả năng chống ồn, cách nhiệt, tiết kiệm điện, hiện Eurowindow cung cấp đa dạng kiểu dáng, mẫu mã, tinh tế với những gam màu mới tông đen, ghi, tối giản nhưng rất sang trọng, hiện đại.

Tự hào là doanh nghiệp duy nhất trong lĩnh vực sản xuất – kinh doanh VLXD có 12 năm liên tiếp được vinh danh Thương hiệu quốc gia, Eurowindow đã và đang là đối tác tin cậy, “bạn đồng hành” của hàng triệu gia đình Việt, xuất khẩu sản phẩm cửa và vách kính sang thị trường Hoa Kỳ, Canada và nhiều quốc gia ở khu vực Châu Á.