Coi trọng phòng, chống cháy nổ, an toàn giao thông tại cơ sở giáo dục ngay từ đầu năm học

Ngày 5/9, các trường học trên địa bàn Hà Nội đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2023-2024, vì vậy công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo an toàn giao thông được đặc biệt coi trọng.

Theo Công an thành phố Hà Nội, cơ sở giáo dục là nơi thường xuyên tập trng đông người, có nhiều nguyên nhân gây cháy, nổ: do cháy lan từ nơi khác đến, do vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy; do sơ xuất bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt…

Để đảm bảo an toàn cho các cơ sở giáo dục ở Thủ đô không bị hỏa hoạn, Công an thành phố Hà Nội yêu cầu, các cơ sở giáo dục thực hiện đầy đủ thẩm duyệt thiết kế, kiểm tra trong quá trình thi công các hạng mục phòng cháy chữa cháy, nghiệm thu, đến quá trình sử dụng. Trang bị đầy đủ các phương tiện chữa cháy ban đầu như: bình khí CO2, bình bột chữa cháy đảm bảo chất lượng và số lượng, luôn trong trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Trường học phải có nội quy phòng cháy chữa cháy, phương án chữa cháy, phương án thoát nạn cho trẻ em và học sinh khi có cháy xảy ra. Khu nhà nhiều tầng nên có bảng chỉ dẫn trên đường thoát nạn trên lối và đường thoát nạn.

Công an thành phố đề nghị các cơ sở giáo dục không sử dụng điện tùy tiện; các em học sinh không được nghịch lửa, diêm, các thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt trong trường.

Đối với khu vực hội trường, phòng họp, phòng học, Công an thành phố Hà Nội yêu cầu: Hệ thống điện phải được tính toán lắp đặt hợp lý, có các thiết bị bảo vệ. Cần lưu ý tính toán đến việc sử dụng thiết bị điện của học sinh, sinh viên như máy tính, điện thoại bởi tập hợp những phụ tải này không phải là nhỏ, có thể gây hiện tượng quá tái.

Đặc biệt, hội trường, phòng họp, phòng học phải có nội quy phòng cháy chữa cháy và nội quy này phải được quán triệt tới các đối tượng sử dụng.

Các bình khí CO2, bình bột chữa cháy cần được trang bị tại khu vực sân khấu, hội trường, giảng đường, phòng học, khu vực có các bảng phân phối điện, có hệ chữa cháy vách tường, hệ thống màng ngăn cháy.

Đối với phòng máy vi tính, Công an thành phố Hà Nội yêu cầu phải có nội quy quy định việc sử dụng máy tính trong học tập, nghiên cứu. Có chế độ kiểm tra định kỳ phát hiện những khuyết tật có thể dẫn đến sự cố phát sinh nguồn nhiệt gây cháy của hệ thống thiết bị máy tính và hệ thống thiết bị điện. Ngoài trang bị các loại bình khí CO2 và bột chữa cháy, Công an thành phố Hà Nội khuyến nghị các cơ sở giáo dục lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động cho phòng máy tính.

Ở thư viện, Công an thành phố Hà Nội đề nghị tài liệu trong thư viện phải được sắp xếp lên giá, kệ. Các giá sách phải sắp xếp cách xa các bóng điện ít nhất là 0,6m. Nghiêm cấm việc đun nấu, thắp hương thờ cúng, hút thuốc hoặc sử dụng ngọn lửa trần trong thư viện. Hệ thống điện trong thư viện phải an toàn. Hệ thống điện của phòng đọc phải được tính toán đến các thiết bị phụ tải như máy tính, máy chiếu. Thư viện cần lắp đặt hệ thống báo cháy tự động. Trang bị các bình chữa cháy, hệ thống chữa cháy vách tường trong thư viện, đặc biệt trang bị hệ thống chữa cháy tự động chất chữa cháy khi cho khu vực kho tài liệu.

Ngoài các khu vực trên, Công an thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục phải có các nội quy, quy định về phòng cháy chữa cháy tại bếp ăn, nhà xe... Các khu vực trên phải, trang bị các loại bình khí CO2 và bột chữa cháy phù hợp; người làm việc ở khu vực bếp ăn, nhà xe phải có kiến thức, sử dụng thành thạo các phương tiện phòng cháy chữa cháy...

Theo Công an thành phố Hà Nội, dự báo ngày 5/9, mật độ người và phương tiện tham gia giao thông vào đầu giờ sáng trên địa bàn tăng cao do cùng thời điểm các trường tổ chức khai giảng năm học mới. Do đó, Công an thành phố và lực lượng chức năng các địa phương đã chủ động lên kế hoạch bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân được an toàn, thông suốt...

Đáng chú ý, để hỗ trợ các em học sinh và phụ huynh trong quá trình di chuyển trên đường phố thuận lợi, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo phòng Cảnh sát giao thông huy động 100% quân số ứng trực trên toàn tuyến, phối hợp cùng Công an các phường, xã, thị trấn bảo đảm an toàn giao thông tại các điểm trường; các nút giao thông gần với khu vực điểm trường có nguy cơ ùn ứ vào giờ cao điểm.

Các lực lượng sẽ triển khai phương án phân luồng, phối hợp cùng các lực lượng chức năng khác, tiếp ứng, xử lý các tình huống đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra và hỗ trợ địa bàn giáp ranh khi xảy ra ùn tắc giao thông, sẵn sàng bảo đảm giao thông thông suốt trong thời điểm trước và sau thời điểm diễn ra lễ khai giảng năm học mới trên địa bàn Thủ đô.