Concert Economy trong dòng chảy kinh tế - Bài 4: Định hình xu hướng của micro-concert

Sự bùng nổ của các concert những năm gần đây không chỉ dừng lại ở sân khấu âm nhạc, mà còn kéo theo một hệ sinh thái kinh tế vận hành. Trong dòng chảy đó, âm nhạc dần mở rộng vai trò, len vào đời sống với những chuyển động đa dạng, từ các hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ đến những hình thức tiêu dùng và trải nghiệm mới.

Với sự phát triển của concert economy, những sự kiện âm nhạc ngày càng được tổ chức với quy mô lớn hơn, kéo theo đó là lợi ích kinh tế “khổng lồ” mà chúng mang lại. Micro-concert - những chương trình được tổ chức tại các venue nhỏ (dưới 1.000 người), diễn ra trong ngày và hướng đến đối tượng chính là người dân địa phương, đứng trước những thách thức về việc thay đổi mô hình và thích nghi với thị trường.

Để một concert với quy mô lớn đạt được hiệu quả tối đa, các chi phí thường được tối ưu để thu hút các du khách, với dàn line-up “quen mặt” nhưng đủ an toàn để bảo đảm lợi ích kinh tế. Ngược lại, micro-concert lại là nơi các gương mặt mới có cơ hội để đưa âm nhạc của bản thân đến với công chúng, thử nghiệm những màu sắc mới, làm đa dạng thêm bức tranh âm nhạc của địa phương.

Ưu điểm của của micro-concert là sự dễ tiếp cận đối với khán giả. Nếu ở những mega-concert - những chương trình âm nhạc quy mô cực lớn, thu hút hàng chục nghìn khán giả với dàn nghệ sĩ hàng đầu, ranh giới giữa người hâm mộ và thần tượng vẫn còn khoảng cách nhất định, thì ở các live show địa phương, phạm vi này đã thu hẹp lại. Nhờ môi trường gần gũi và ủng hộ những màu sắc mới, người nghe có thể học hỏi từ các nghệ sĩ, và đưa chính bản thân lên sân khấu. Từ đó, cộng đồng âm nhạc mang văn hoá của khu vực được hình thành; không chỉ là cùng nhau thưởng thức âm nhạc, mà còn nhận xét, trao đổi kiến thức để nâng cao trình độ, tiếp nối giá trị của các thế hệ đi trước.

Khán giả Việt Nam đang có sự chuyển dịch trong thị hiếu, khi những sản phẩm âm nhạc không tuân theo khuôn khổ thông thường ngày càng được đón nhận. Tuy vậy, môi trường thử nghiệm cho những sản phẩm đó là micro-concert lại có phần "lu mờ" so với các loại hình concert khác. Báo cáo “Tổng quan ngành âm nhạc Việt Nam 2025-2026” của Đại học RMIT nhận xét: “Thị trường ngách này lâu nay vẫn bị bỏ quên hoặc không được quan tâm đúng mức. Điều này khiến nhiều nghệ sĩ tài năng không tìm được sân chơi xứng đáng và khán giả thì khó tiếp cận các sản phẩm khác biệt. Hệ quả là khán giả dần quen với “một số dòng nhạc duy nhất” và thiếu cơ hội trải nghiệm âm nhạc đa dạng”.

Mega-concert và micro-concert đều là những mảnh ghép quan trọng trong nền công nghiệp âm nhạc: một nơi là nơi “ươm mầm” những tài năng mới, và nơi còn lại là môi trường để nghệ sĩ toả sáng rực rỡ nhất. Hai loại hình concert không đối chọi nhau, mà với việc mega-concert đang phát triển, micro-concert cũng đang học hỏi mô hình kinh tế để trở thành một concert economy thu nhỏ.

Trước đây, việc đến xem một ban nhạc địa phương biểu diễn chỉ đơn thuần là việc mua vé và nghe nhạc; thì giờ đây, những chiếc vé thường được gắn liền với một số quyền lợi đi kèm. Các nghệ sĩ phối hợp với các venue như quán bar, quán cà phê,... để phát hành vé thông hành bao gồm đồ uống và thức ăn, tăng giá trị cũng như giá thành của tấm vé. Trong khi đó, người mua nhận về sản phẩm trực tiếp, đảm bảo một phần cho số tiền bỏ ra nếu như chất lượng âm nhạc không đáp ứng được nhu cầu của họ.

Một số nghệ sĩ có điều kiện hơn sẽ phát hành những ấn phẩm độc quyền ngay tại live show: không cần thiết là những sản phẩm “đắt tiền” như lightstick, quần áo, CD,... mà đôi khi chỉ cần những vật phẩm nhỏ như sticker hay móc khoá, cũng có thể thu hút khách mua. Chỉ cần những đồ vật đó mang màu sắc của nghệ sĩ hay địa phương, người xem sẵn sàng chi trả để có thể sở hữu chúng như một món quà lưu niệm. "Xu hướng của các bạn trẻ hiện nay khi mua những sản phẩm mang dấu ấn nghệ sĩ thường ưu tiên giá trị sáng tạo của sản phẩm hơn giá trị vật chất", Thuỳ Trang, thành viên ban nhạc Hoạ, cho biết.

Một sự chuyển dịch đáng ghi nhận của các show diễn địa phương là ở mô hình chia sẻ doanh thu, từ việc chi trả chi phí cố định cho venue sang chi phí dựa trên lợi nhuận thu được. Đức Bách - hát chính của ban nhạc Saturnday, chia sẻ: “Các nghệ sĩ giờ đây không chỉ kéo người nghe đến nghe nhạc, mà còn tới để tiêu thụ hàng hoá. Ban nhạc sẽ trả một khoản nhỏ dành cho chi phí điện nước và nhân sự; sau đó nghệ sĩ và venue sẽ chia nhau phần lợi nhuận. Điều này biến mối quan hệ của cả hai thành đối tác: nghệ sĩ không phải gánh chịu rủi ro một mình nếu show vắng khách, còn venue cũng có trách nhiệm hơn trong việc thực hiện và quảng bá show”.

Việc quảng bá show diễn đang được các nhà tổ chức show chú trọng hơn, đặc biệt là thu hút du khách nước ngoài. Các show diễn địa phương vốn đã quen thuộc ở các nước phương Tây; vì vậy, khi các du khách đến Việt Nam, họ có xu hướng tìm kiếm các show diễn mang tinh thần của khu vực. Những hội nhóm facebook, nhóm chat được lập ra để các nhà tổ chức có thể kết nối với du khách nước ngoài, cung cấp lịch diễn của các micro-concert và các nghệ sĩ trong địa phương.

Nổi bật nhất trong số đó là trang web Noise Hanoi, được thành lập vào 2024 bởi bốn người nước ngoài đã sinh sống và có nhiều tiếp xúc với âm nhạc địa phương. Các bài viết trên website không chỉ được thực hiện bởi đội ngũ người Việt, mà còn được đóng góp bởi du khách ngoại quốc, qua đó đưa ra những góc nhìn gần gũi, đa chiều nhất về các sự kiện. "Nền tảng này hướng đến cung cấp các thông tin hữu ích cho du khách, giúp họ có thêm những khám phá, đồng thời có cơ hội gia nhập cộng đồng những người nghe và chơi nhạc tại Hà Nội", Brandon Trotter, đồng sáng lập Noise Hanoi cho biết.

Bên cạnh vai trò người quan sát, các du khách ngoại quốc sau khi cảm nhận dòng chảy âm nhạc nhiệt huyết tại địa phương, còn quyết định trở thành một phần trong đó bằng cách tham gia tổ chức các show diễn. John Sylvan, thành viên của venue Hanoi Social Club, chia sẻ: "Các mini-show tạo ra môi trường nơi nghệ sĩ và khán giả tận hưởng các ca khúc, không gian gần gũi và có sự kết nối một cách đơn giản nhất. Đó là cách âm nhạc được phát triển và tiêu thụ ở phương Tây, Đông Nam Á và bây giờ là Việt Nam".

Với du khách quốc tế, micro-concert mang lại trải nghiệm "địa phương hoá" mà các sự kiện lớn khó có thể tái hiện. Khi được kết nối với hệ thống du lịch, các show diễn nhỏ có thể đóng vai trò quan trọng, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách tại địa phương. Do đó, các nhà tổ chức show không chỉ chú trọng vào chất lượng âm nhạc, mà còn nỗ lực quảng bá văn hoá qua những show diễn.

Hoàng Linh, một event planner tự do cho các ban nhạc học đường, chia sẻ về vấn đề trên: “Khi du khách có mặt tại show diễn, họ đã là một phần của cộng đồng địa phương; khi đó, những thành viên, hay cả các nghệ sĩ sẽ giới thiệu với họ về văn hoá khu vực, về những địa điểm quen thuộc với người dân như quán cà phê, quán bar hay homestay. Như vậy, những du khách nước ngoài sẽ có thêm nhiều trải nghiệm tương tự và những venue khác cũng nhận được lượng khách mới”.

Sức hút của các micro-concert không chỉ nằm ở khía cạnh âm nhạc, mà còn ở những yếu tố văn hoá đi kèm. Cây viết Louis Pasteur của trang tin Dropt Beer từng bày tỏ sự ấn tượng với bia thủ công Việt Nam khi tham gia chương trình âm nhạc tại một quán bar ở TP.HCM. Trong khi đó, nhiều du khách thích thú khi tiếp xúc những nét văn hoá mới tại show diễn, từ các điệu nhảy đến những câu chuyện được người dân địa phương chia sẻ.

Thay vì tạo ra những "cú hích" ngắn hạn, các show diễn nhỏ mang lại nguồn thu phân tán nhưng bền vững, góp phần nuôi dưỡng hệ sinh thái dịch vụ xung quanh. Nếu được kết nối với du lịch, đặc biệt là du lịch đêm và hỗ trợ bởi chính sách phù hợp, micro-concert đủ khả năng để trở thành nét văn hoá - kinh tế đặc trưng của đô thị, góp phần định hình và trao đổi văn hoá địa phương với thế giới.

Ngoài ra, tuy mô hình kinh tế của các micro-concert còn chưa thực sự hoàn hảo, nhưng việc học hỏi economy concert đang cho thấy các dấu hiệu tích cực. Nhiều venue “tượng đài” cho các show diễn địa phương, điển hình là Hanoi Rock City, đã sụp đổ, trong đó nguyên nhân lớn nhất là gánh nặng kinh tế. Micro-concert không tách biệt khỏi dòng chảy concert economy, mà đang dần “hoà mình” vào trong đó; hi vọng với sự thay đổi đó, ngày càng có nhiều “sân chơi” cho nghệ sĩ trẻ được mở ra, trước mắt để phục vụ khán giả, và xa hơn nữa là tiếp bước cho quảng bá văn hoá địa phương, phát triển kinh tế khu vực.