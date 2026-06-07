Trung Quốc siết kiểm soát thiết bị công nghệ trước cao khảo

(Ngày Nay) - Học sinh tại một số tỉnh của Trung Quốc sẽ phải trải qua bươc kiểm tra kính mắt trước khi bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng (Cao khảo - gaokao) năm nay, giữa bối cảnh giới chức siết chặt kiểm soát các loại kính thông minh do lo ngại tình trạng gian lận thi cử công nghệ cao.

Bộ Giáo dục Trung Quốc cùng chính quyền nhiều địa phương đã ban hành hàng loạt quy định và khuyến cáo trước kỳ thi có tính cạnh tranh khốc liệt diễn ra từ ngày 7/6 này.

Gần 13 triệu thí sinh đã đăng ký tham dự kỳ thi Cao khảo năm nay. Đây được coi là cột mốc mang tính quyết định đối với con đường học tập và cơ hội nghề nghiệp của học sinh Trung Quốc.

Tại tỉnh Quảng Đông, cơ quan quản lý giáo dục vào ngày 2/6 cho biết các thí sinh đeo hoặc mang theo kính phải tháo kính để kiểm tra trước khi được vào phòng thi.

Thành phố Thượng Hải cũng ban hành hướng dẫn tương tự. Theo tờ China Daily, những học sinh đeo kính cận được yêu cầu phối hợp với giám thị trong quá trình kiểm tra trước giờ thi.

Giới chức khu tự trị Nội Mông yêu cầu học sinh thường sử dụng kính thông minh phải chuyển sang đeo kính cận thông thường trước khi bước vào kỳ thi Cao khảo. Các tỉnh Hà Bắc và Quý Châu cũng áp dụng quy định tương tự.

Theo kênh CNA (Singapore), trong thông báo đăng trên WeChat hôm 2/6, Bộ Giáo dục Trung Quốc cảnh báo việc mang vào phòng thi bất kỳ thiết bị nào có tính năng gửi hoặc nhận thông tin đều bị coi là hành vi gian lận. Danh mục thiết bị bị cấm bao gồm điện thoại di động, đồng hồ hoặc vòng đeo tay thông minh và kính thông minh.

Bộ này dẫn lại vụ việc xảy ra năm 2022, khi một thí sinh đã vượt qua khâu kiểm tra an ninh và mang điện thoại di động vào phòng thi. Sau đó, thí sinh này chụp đề thi và gửi vào nhóm trò chuyện để nhờ giải đáp.

Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết các biện pháp bảo đảm an ninh tại điểm thi Cao khảo đã được tăng cường, với nhiều địa điểm hiện được trang bị cổng kiểm tra thông minh cùng các khâu kiểm tra thủ công nhằm phát hiện những thiết bị bị cấm mang vào phòng thi. Cơ quan này cũng nhắc nhở thí sinh nghiêm túc chấp hành quy chế thi.

Việc siết chặt giám sát diễn ra trong bối cảnh người tiêu dùng Trung Quốc ngày càng ưa chuộng kính thông minh. Các thiết bị này thường được tích hợp camera, trợ lý giọng nói và nhiều tính năng kết nối khác.

Các tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc như Alibaba, Huawei và Xiaomi, cùng nhà mạng China Unicom, đều đã tung ra các dòng kính thông minh riêng.

Theo Xinhua (Trung Quốc), kính thông minh lần đầu tiên được đưa vào chương trình trợ giá tiêu dùng quốc gia của Trung Quốc từ tháng 1 năm nay. Theo đó, người mua được giảm 15% giá trị sản phẩm, với mức hỗ trợ tối đa 500 nhân dân tệ (1,9 triệu đồng).