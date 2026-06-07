NSND Trần Lực: DANAFF mở ra cơ hội kết nối và phát triển cho điện ảnh Việt Nam

(Ngày Nay) - Lần đầu tham gia Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF) với vai trò giám khảo hạng mục Phim Việt Nam dự thi, NSND Trần Lực cho rằng liên hoan phim không chỉ là nơi tôn vinh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối, mở rộng cơ hội phát triển cho điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Lần đầu tham gia DANAFF với vai trò giám khảo hạng mục Phim Việt Nam dự thi, NSND Trần Lực cho biết việc nhận lời tham gia đến khá tự nhiên. Theo ông, có lẽ quá trình hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực điện ảnh với nhiều vai trò khác nhau là một trong những lý do để Ban tổ chức DANAFF IV tin tưởng lựa chọn.

“Tôi đã có hơn 20 năm làm điện ảnh với nhiều vai trò như diễn viên, đạo diễn, sản xuất, đồng thời cũng tham gia hoạt động ở lĩnh vực sản xuất phim. Có lẽ từ những công việc đã thực hiện trong nhiều năm qua nên Ban tổ chức mời tham gia”.

Dù là lần đầu trực tiếp tham dự, NSND Trần Lực cho biết ông đã theo dõi những mùa liên hoan phim trước và đánh giá DANAFF là một sự kiện được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp, từng bước tạo dựng uy tín trong khu vực.

“Tôi thấy đây là một liên hoan phim được tổ chức chuyên nghiệp và có sự chuẩn bị bài bản. Điều đáng ghi nhận là liên hoan phim thu hút được sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, nhà làm phim quốc tế’.

Theo ông, điện ảnh vốn là loại hình nghệ thuật mang tính cởi mở và đại chúng, vì vậy một liên hoan phim quốc tế không chỉ là nơi trình chiếu và trao giải mà còn là cơ hội để điện ảnh Việt Nam kết nối với bên ngoài.

“Tôi cho rằng đây là một sân chơi để những người làm phim Việt Nam có cơ hội tiếp xúc, giao lưu và học hỏi với môi trường điện ảnh quốc tế”.

Chia sẻ về vai trò giám khảo, NSND Trần Lực cho biết hội đồng giám khảo hiện chưa có cuộc họp chính thức để thống nhất tiêu chí chấm giải. Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân, ông cho rằng các tác phẩm được đánh giá cao cần thể hiện rõ ngôn ngữ điện ảnh cũng như tinh thần sáng tạo.

“Tôi nghĩ rằng ở một liên hoan phim chuyên nghiệp, yếu tố được quan tâm chắc chắn sẽ là ngôn ngữ điện ảnh, những tìm tòi mới và sự sáng tạo trong các thành phần sáng tác như đạo diễn, biên kịch, diễn xuất, âm thanh hay hình ảnh”.

Bên cạnh yếu tố nghệ thuật, ông cho rằng các bộ phim Việt Nam cần phản ánh được đời sống đương đại và bản sắc riêng.

“Đã là phim Việt Nam thì theo quan điểm của tôi, tác phẩm cần mang tinh thần Việt Nam, phản ánh được đời sống hiện nay và những vấn đề của xã hội đương đại”.

Đánh giá về thị trường điện ảnh Việt Nam trong những năm gần đây, NSND Trần Lực nhận định đây là giai đoạn phát triển đáng ghi nhận với sự xuất hiện của nhiều nhà làm phim trẻ và nhiều tác phẩm tạo được dấu ấn.

“Tôi cảm nhận đời sống điện ảnh Việt Nam hiện nay đang phát triển mạnh. Có những bộ phim thành công về doanh thu, có những tác phẩm được quốc tế ghi nhận, đồng thời cũng xuất hiện ngày càng nhiều nhà làm phim trẻ. Đây là tín hiệu tích cực cho sự phát triển của điện ảnh Việt Nam trong tương lai”.

Theo NSND Trần Lực, điểm hấp dẫn của DANAFF không chỉ nằm ở hệ thống giải thưởng mà còn ở hệ sinh thái hoạt động đi kèm nhằm hỗ trợ phát triển nghề nghiệp.

“Bên cạnh việc lựa chọn và tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, liên hoan phim còn có các workshop, hoạt động kết nối, chợ phim và những chương trình đào tạo dành cho nhiều lĩnh vực khác nhau của điện ảnh. Đây là những hoạt động quan trọng đối với sự phát triển lâu dài của ngành”.

Ông cho rằng trong bối cảnh điện ảnh ngày càng mang tính toàn cầu, các liên hoan phim quốc tế có thể tạo ra những cơ hội kết nối mới cho nghệ sĩ và nhà làm phim Việt Nam.

“Thông qua những hoạt động kết nối của liên hoan phim, các nhà làm phim, diễn viên hay nhà sản xuất Việt Nam có thể có thêm cơ hội tiếp cận với thị trường quốc tế, các đối tác sản xuất, phát hành và đầu tư”.

Theo NSND Trần Lực, giá trị của một liên hoan phim không chỉ nằm ở việc trao giải mà còn ở khả năng góp phần tạo dựng môi trường phát triển bền vững cho điện ảnh trong tương lai.

Chương trình Phim Việt Nam dự thi tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần IV quy tụ 11 tác phẩm truyện điện ảnh nổi bật của điện ảnh Việt Nam trong hai năm gần đây, đại diện cho những xu hướng sáng tạo mới, có thành công nghề nghiệp và khả năng kết nối với công chúng. Ở hạng mục Phim Việt Nam dự thi, Chủ tịch ban giám khảo là ông Jérôme Baron, cùng các thành viên gồm đạo diễn Indonesia Edwin, đạo diễn - NSND Trần Lực, biên kịch Trịnh Thanh Nhã và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.