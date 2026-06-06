Cảnh báo nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân, tài khoản ngân hàng

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(Ngày Nay) - Ngày 6/6, Công an thành phố Hà Nội thông tin cảnh báo nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân, tài khoản ngân hàng khi giao dịch trên mạng.
Cảnh báo nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân, tài khoản ngân hàng

Cụ thể, thời gian gần đây, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng cao (Công an thành phố Hà Nội) tiếp nhận thông tin khách hàng của một số tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội bị mất quyền sử dụng dịch vụ viễn thông của các nhà mạng mà không rõ lý do dẫn đến bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) nhanh chóng triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng có hành vi sản xuất, mua bán, trao đổi phần mềm độc hại có khả năng vượt hệ thống sinh trắc học của một số tổ chức tín dụng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 5 bị can về tội “Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật”.

Hiện nay, hoạt động mua bán dữ liệu cá nhân trên không gian mạng hiện nay diễn biến phức tạp, đặc biệt là dữ liệu tài khoản ngân hàng và dữ liệu thuê bao di động, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần nêu cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng Internet. Trong trường hợp phát hiện bị chiếm đoạt tiền trong tài ngân hàng do mất quyền sử dụng dịch vụ viễn thông của các nhà mạng, người dân cần khẩn trương trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để nhanh chóng ngăn chặn việc bị chiếm đoạt tài sản và truy vết xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật, đồng thời, liên hệ với tổ chức tín dụng có liên quan để được hỗ trợ.

PV
Hà Nội dữ liệu cá nhân tài khoản ngân hàng

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