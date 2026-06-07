Đọc sách cùng Xích Lô: “Mỗi nghề một bông hoa”

(Ngày Nay) - “Không có nghề thấp kém, chỉ có những chuyện nghề chưa được kể!” là thông điệp từ tác giả Lê Minh Hoan (bút danh Xích Lô) - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội gửi gắm qua tuyển tập “Mỗi nghề một bông hoa” trong buổi giao lưu ra mắt sách tại Trường Chính sách công và phát triển nông thôn (TPHCM) ngày 7/6.

“Mỗi nghề là một bông hoa”

133 trang tuyển tập sách Mỗi nghề một bông hoa gồm 31 chuyện nghề/ngành nghề của các nhân vật có thật được tác giả Lê Minh Hoan thuật lại bằng ánh nhìn thấu cảm, trân trọng, bằng cách kể giản dị, gần gũi và chân thật. Các nhân vật trong sách đang làm những ngành nghề khác nhau, có những người âm thầm làm việc để cuộc sống được vận hành bình thường nhật, cùng tạo thành những “đóa hoa thơm” cho đời: người nông dân làm ra hạt gạo, người thợ cơ khí làm việc cùng máy móc, thầy cô giáo, bác sĩ, đầu bếp, người bán tạp hóa, người làm bánh, hướng dẫn viên du lịch, nhân viên ngân hàng, phục vụ bàn, nghề lái xe…

Tập sách Mỗi nghề một bông hoa có giới thiệu “Nghề thương lái - Người nối những mùa vàng” (trang 9-12) nối giữa người nông dân và người tiêu dùng, ít được nhắc tên nhưng nhạy bén và chúng ta “nên nhìn họ như một thành viên của hệ sinh thái nông nghiệp”.

“Mỗi nghề là một bông hoa. Mỗi người lao động là người đang góp hương sắc cho cuộc đời. Mỗi nghề là một cái cây. Khi những cái cây ấy cùng lớn lên, xã hội sẽ trở thành một khu rừng” - tác giả Lê Minh Hoan khẳng định. Ông bày tỏ tình cảm trân quý đối với những người lao động và niềm tin rằng trong cuộc sống không có nghề thấp kém, mỗi nghề nghiệp chân chính cụ thể đều có vẻ đẹp riêng của nó.

Ông Lê Minh Hoan tâm đắc viết: “Khi một người hiểu giá trị nghề mình làm, họ đứng thẳng hơn, nói chậm hơn, làm việc chắc tay hơn. Khi xã hội hiểu rõ giá trị từng nghề, sự tôn trọng trở nên tự nhiên. Không cần khẩu hiệu, không cần phân biệt”.

Không có nghề thấp kém

Tập sách Mỗi nghề một bông hoa gửi gắm thông điệp tôn vinh những người lao động và giá trị không nằm ở chỗ “nghề cao - thấp, sang - hèn” mà là cách làm nghề tử tế, trách nhiệm và phụng sự cho xã hội, cống hiến cho đời. Ở lời giới thiệu, tác giả Lê Minh Hoan bộc bạch rằng “mỗi nghề là một cách giữ gìn cuộc sống” và ông muốn góp phần thuật lại câu chuyện giá trị công việc cũng như hiểu đúng về nhiều nghề “dù âm thầm hay rực rỡ đều là một mắt xích giữ cho đời sống vận hành trọn vẹn”.

Từ người lao công quét đường đến người sửa điện, từ người nông dân sáng sớm ra đồng đến người bán hàng “học cách nhớ mặt từng khách quen” đều là những câu chuyện “rất đời”. Mỗi nghề đều có vất vả, mồ hôi, thậm chí “tổn thương” nhưng chính ở những thử thách, giá trị nghề nghiệp mới hiện ra rõ nhất.

Độc giả có thể tìm thấy ở tuyển tập Mỗi nghề một bông hoa sự phong phú của nhiều ngành nghề để tham khảo và tự tin hơn cho hành trình chọn nghề, lập nghiệp, định vị bản thân trong thời đại mới. Nghề nghiệp chứa những giá trị truyền thống, kết nối cá nhân với vùng đất quê hương, giúp con người đạt được những khát vọng, ước mơ thành công thông qua tri thức, sự tử tế, lòng yêu nghề…

“Trong thời đại trí tuệ nhân tạo, nhiều công việc có thể được máy móc thay thế. Nhưng có một thứ vẫn rất con người: Đôi tay biết tạo ra cái đẹp. Một đường chạm khắc. Một mối ghép gỗ hoàn hảo. Một chiếc bàn được làm ra với tất cả sự chăm chút. Đó không chỉ là sản phẩm. Đó là tâm hồn của người thợ gửi vào gỗ” – đó là chia sẻ của tác giả Lê Minh Hoan.

Tác giả Lê Minh Hoan sinh năm 1961, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ông Lê Minh Hoan là nhà sáng lập Dự án Đọc sách cùng Xích Lô - một sáng kiến khuyến đọc, khuyến học, góp phần thúc đẩy xây dựng tri thức nông thôn. “Tôi mong xã hội ai cũng yêu thương nhau, trân trọng mọi người làm nghề chân chính để đóng góp cho xã hội, cho cuộc đời” - ông Lê Minh Hoan nói trong buổi giao lưu ra mắt sách tại Trường Chính sách công và phát triển nông thôn (TPHCM) ngày 7/6.