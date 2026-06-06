World Cup 2026: FIFA tung "vũ khí bí mật" trước giờ khai mạc

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Vào ngày 11/6 tới – đúng thời điểm khai mạc World Cup 2026, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) sẽ phát hành trò chơi điện tử mới mang tên "FIFA World Cup: Launch Edition" trên nền tảng Netflix Games và cung cấp hoàn toàn miễn phí cho các khán giả thuê bao.
World Cup 2026: FIFA tung "vũ khí bí mật" trước giờ khai mạc

Thông báo của FIFA, cho biết trò chơi được phát triển với sự hợp tác giữa Netflix Games và Delphi Interactive, hướng tới trải nghiệm bóng đá đơn giản, dễ tiếp cận nhưng vẫn tái hiện đầy đủ bầu không khí của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Người chơi có thể lựa chọn bất kỳ đội tuyển nào trong số 48 đội tham dự World Cup 2026, tranh tài tại toàn bộ 16 sân vận động đăng cai giải đấu. Hơn 1.200 cầu thủ cũng được đưa vào trò chơi, giúp tái hiện chân thực hành trình chinh phục chiếc cúp vàng thế giới. Một trong những điểm đặc biệt của game là việc sử dụng điện thoại thông minh làm tay cầm điều khiển. Người chơi chỉ cần quét mã QR để kết nối với tivi và có thể thi đấu cùng lúc tối đa bốn người trong một trận đấu.

Sự xuất hiện của "FIFA World Cup: Launch Edition" không đơn thuần là một sản phẩm giải trí ăn theo giải đấu. Đây được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược phát triển hệ sinh thái game riêng của FIFA sau khi chấm dứt mối quan hệ hợp tác kéo dài nhiều thập kỷ với hãng game nổi tiếng EA Sports. Trong nhiều năm, thương hiệu FIFA gắn liền với loạt game bóng đá đình đám FIFA của EA Sports. Tuy nhiên, sau khi hai bên "đường ai nấy đi", FIFA đã lựa chọn mô hình hợp tác với nhiều đối tác khác nhau thay vì phụ thuộc vào một nhà phát triển duy nhất.

Theo FIFA, trò chơi trên Netflix mới chỉ là "điểm khởi đầu" của chiến lược dài hạn này. Trong tương lai, tổ chức quản lý bóng đá thế giới dự kiến sẽ bổ sung thêm nhiều tính năng mới cũng như mở rộng sang các nền tảng khác nhằm tiếp cận nhiều nhóm người chơi hơn. Việc lựa chọn Netflix làm đối tác cũng cho thấy FIFA đang tìm cách tiếp cận thế hệ khán giả trẻ theo những phương thức mới ngoài truyền hình truyền thống. Với hàng trăm triệu thuê bao trên toàn cầu, Netflix được xem là nền tảng lý tưởng để FIFA mở rộng sức ảnh hưởng của World Cup sang lĩnh vực giải trí tương tác.

Trong bối cảnh World Cup 2026 là giải đấu lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển, 104 trận đấu và diễn ra tại 3 quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico, FIFA kỳ vọng trò chơi mới sẽ giúp người hâm mộ hòa mình vào bầu không khí giải đấu ngay cả khi không có mặt trên khán đài.

PV
World Cup 2026 FIFA World Cup: Launch Edition trò chơi

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