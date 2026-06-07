Nghệ sĩ trẻ Lê Hậu vào vai Lê Lai trong “Hương quê tình mẹ”

(Ngày Nay) - Từng đỗ thủ khoa chuyên ngành cải lương, Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM, tính tới nay nghệ sĩ Lê Hậu đã có 14 năm theo đuổi sân khấu. Lê Hậu còn được NSƯT Kim Tử Long nhận làm đệ tử, đỡ đầu vào nghề và giành được nhiều giải thưởng.

Vào tối ngày 8/6, Lê Hậu sẽ tổ chức liveshow đầu tiên trong sự nghiệp của mình mang tên Hương quê tình mẹ tại Nhà hát Trần Hữu Trang, phường Bến Thành, TPHCM.

Lê Hậu cho biết anh tổ chức show vào dịp này vì cha mẹ đã lớn tuổi, anh mong muốn có một chương trình để báo hiếu sau bao năm vất vả nuôi anh ăn học. Điều đầu tiên Lê Hậu nghĩ tới khi làm show là hỏi ý kiến thầy Kim Tử Long. Rất bất ngờ, thầy đã hoàn toàn đồng tình và còn nhận lời làm đạo diễn cho chương trình, đồng thời tham gia cùng Lê Hậu trong một vai diễn.

Đó là vai diễn trong trích đoạn Hào kiệt Lam Sơn, Kim Tử Long vào vai chủ tướng Lê Lợi, còn Lê Hậu vào vai tướng Lê Lai. Trong trích đoạn này, hai thầy trò rơi vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm khi nghĩa quân Lam Sơn bị quân Minh bao vây tại núi Chí Linh. Lương thực cạn kiệt, quân sĩ đối mặt với nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn. Để cứu Lê Lợi, Lê Lai đã tự nguyện nhận chết thay cho chủ tướng.

Lê Lai cải trang giống hệt Lê Lợi, cưỡi ngựa trắng, cùng quân sĩ xông thẳng vào sào huyệt kẻ địch. Ông chiến đấu đến cùng và hy sinh trong vòng vây. Nhờ sự hy sinh quả cảm và hành động nghi binh này, Lê Lợi cùng các tướng lĩnh chủ chốt đã mở được đường máu, thoát khỏi vòng vây an toàn và rút vào rừng sâu, tiếp tục sự nghiệp kháng chiến chống giặc Minh.

“Tôi đã diễn với thầy Kim Tử Long trong nhiều vở. Nhưng tôi vẫn muốn có một chương trình riêng để được hát cùng thầy, được thể hiện những bài học trong nghề mà tôi đã được học. Với tôi, thầy không chỉ là người thầy trong nghề mà còn là người anh lớn yêu thương, dìu dắt tôi trong cuộc sống để trở thành một nghệ sĩ đúng nghĩa”, Lê Hậu chia sẻ.

Ngoài trích đoạn trên, Lê Hậu còn biểu diễn trích đoạn Bến phà kỷ niệm cùng Phương Cẩm Ngọc, Chiêu Quân cống Hồ cùng Võ Ngọc Quyền, ca cảnh cải lương Nỗi buồn mẹ tôi cùng nghệ sĩ Phượng Hằng. Ngoài ra, chương trình còn có các bài ca cổ lẻ, tân nhạc với sự tham gia của các nghệ sĩ: Lê Giang, Thùy Trang, Uyên Trang, Thanh Thức, Hải Yến, Thanh Hồng, Tô Thiên Kiều, Thanh Thúy, Chí Bảo, MC Đại Nghĩa…

NSƯT Kim Tử Long nhận xét Lê Hậu có thế mạnh về giọng ca, ngoại hình và khả năng diễn các vai xã hội khá tốt, nhưng vẫn còn hạn chế ở mảng tuồng cổ. Tuy nhiên, Lê Hậu hiểu rõ sở đoản của mình nên không ngừng trau dồi, học hỏi. Vì vậy, Kim Tử Long xem liveshow lần này là thử thách cần thiết để học trò vượt qua giới hạn bản thân, chứng minh nỗ lực bấy lâu, đồng thời có cơ hội cọ xát với những dạng vai khó hơn.

Kim Tử Long cho biết: “Trong quá trình kèm cặp Lê Hậu, tôi luôn nói với em rằng đừng cố trở thành Kim Tử Long thứ hai, mà phải tìm con đường riêng để khẳng định bản thân. Muốn thành công trong nghề phải dám thử sức. Các nghệ sĩ lớn ngày xưa cũng phải trải qua nhiều năm trên sân khấu mới có được vị trí trong lòng khán giả. Với lớp trẻ hiện nay, điều quan trọng là phải giữ được tinh thần học hỏi và bản lĩnh sân khấu”.

Còn nghệ sĩ Tô Thiên Kiều, người tham gia liveshow với vai trò dàn dựng kịch bản, cho biết chị đánh giá cao sự nỗ lực, niềm đam mê và tinh thần cầu tiến của Lê Hậu trong hành trình giữ lửa nghệ thuật cải lương. Trong bối cảnh khó khăn của sân khấu hiện nay, đặc biệt là cải lương, việc một nghệ sĩ trẻ dám tổ chức liveshow riêng là một nỗ lực rất lớn. Vì vậy, chị đã nhận lời đồng hành để cùng góp phần giữ ngọn lửa cải lương luôn cháy.

Được biết, đêm diễn Hương quê tình mẹ đã nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, số lượng vé được bán ra khá lớn. Điều đó cho thấy nghệ thuật cải lương vẫn nhận được sự yêu mến, và những nỗ lực nghiêm túc như của Lê Hậu hoàn toàn có thể gặt hái thành công.