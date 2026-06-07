Tư tưởng Henri Bergson trở lại Việt Nam qua hai tác phẩm mới do Omega+ phát hành

Thái Linh In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Trong ngày 6/6, tại Hà Nội, Omega+ phối hợp với Viện Pháp tại Việt Nam - Hà Nội (Institut français du Vietnam - Hanoï) tổ chức buổi tọa đàm giới thiệu hai tác phẩm “Tiến hóa sáng tạo” và “Thời độ và đồng thời” của triết gia Henri Bergson. 
Các diễn giả tại buổi giới thiệu hai tác phẩm của triết gia Henri Bergson
Các diễn giả tại buổi giới thiệu hai tác phẩm của triết gia Henri Bergson

Sự kiện nhằm giới thiệu tới độc giả Việt Nam những tư tưởng nổi bật của một trong những triết gia có ảnh hưởng lớn cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, đồng thời khơi mở đối thoại xoay quanh những câu hỏi mà Bergson để lại cho thời đại: Sự sống vận động như thế nào? Thời gian là gì? Và liệu thực tại có thể được hiểu hết bằng những gì ta đo lường được?

Mở đầu chương trình, bà Trần Hoài Phương – CEO Omega Plus – chia sẻ: “Là một trong những gương mặt quan trọng của triết học thế kỷ XX, Bergson có ảnh hưởng sâu rộng tới nhiều lĩnh vực tư tưởng, nhưng cho đến nay vẫn chưa được biết đến rộng rãi tại Việt Nam. Việc xuất bản các tác phẩm của ông là một phần trong nỗ lực giới thiệu thêm những tiếng nói quan trọng của lịch sử tư tưởng thế giới đến với độc giả trong nước”.

Tiếp nối, dịch giả Phạm Anh Tuấn phác họa vị trí của Bergson trong dòng chảy triết học nói chung cũng như trong truyền thống triết học Pháp. Ông chia sẻ về quá trình đưa các tác phẩm của Bergson trở lại với bạn đọc Việt Nam cùng Omega+, đồng thời gợi mở những giá trị khiến tư tưởng ông vẫn tiếp tục được đọc và thảo luận đến ngày nay.

Tư tưởng Henri Bergson trở lại Việt Nam qua hai tác phẩm mới do Omega+ phát hành ảnh 1

"Tiến hóa sáng tạo" và “Thời độ và đồng thời” của Henri Bergson qua bản dịch tiếng Việt

Với “Tiến hóa sáng tạo”, dịch giả Nguyễn Anh Cường đưa người tham dự tiếp cận những ý tưởng trung tâm trong hệ thống tư tưởng Bergson, nơi những suy tư về ý thức, thời gian và sự sống soi sáng lẫn nhau. Phần chia sẻ về khái niệm élan vital (đà sống) đã giúp người nghe hình dung rõ hơn cách Bergson nhìn nhận sự tiến hóa như một quá trình sáng tạo không ngừng của sự sống, cũng như những điểm khác biệt với Thuyết Tiến hóa của Darwin.

Ở phần giới thiệu “Thời độ và đồng thời”, dịch giả Đinh Trần Phương chia sẻ câu chuyện phía sau ấn bản tiếng Việt – từ ý tưởng thiết kế bìa sách được phát triển từ chính bản vẽ tay của anh đến quá trình chuyển ngữ một tác phẩm nổi tiếng khó tiếp cận. Bên cạnh việc giới thiệu nội dung và gợi ý cách đọc, ông nhắc đến bối cảnh ra đời của tác phẩm: cuộc tranh luận nổi tiếng giữa Henri Bergson và Albert Einstein về bản chất của thời gian.

Bên cạnh việc giới thiệu nội dung hai tác phẩm, các diễn giả dành nhiều thời gian trao đổi với khán giả. Những câu hỏi về mối quan hệ giữa triết học và khoa học, tính thời sự của tư tưởng Bergson trong thế giới hôm nay, cũng như những thách thức khi dịch thuật các văn bản triết học đã tạo nên một cuộc đối thoại sôi nổi và giàu chiều sâu.

Henri Bergson (1859-1941) là triết gia người Pháp, giáo sư tại Collège de France từ năm 1900 đến năm 1921, từng nhận giải Nobel Văn chương năm 1927. Triết học của ông phê phán xu hướng không gian hóa thời gian của khoa học hiện đại, đồng thời khẳng định tính liên tục và sáng tạo của đời sống cũng như ý thức.

“Tiến hóa sáng tạo” là cuốn sách nổi bật thể hiện tư tưởng Bergson khi ông đánh giá lại toàn bộ thuyết tiến hóa của Darwin. Không chỉ là chuyên khảo triết học, tác phẩm còn là bản tuyên ngôn hùng hồn về một vũ trụ không ngừng chuyển dịch, đồng thời khẳng định vị thế của Bergson trong việc nhìn thấu những hạn chế của các lý thuyết sinh học đương thời khi chúng cố đóng khung sự sống vào những khuôn mẫu cơ giới khô khan.

“Thời độ và đồng thời” là một trong những tác phẩm triết học quan trọng và gây nhiều tranh luận của thế kỷ XX. Cuốn sách ghi lại cuộc đối thoại tư tưởng giữa Bergson và Albert Einstein xoay quanh câu hỏi thời gian thực sự là gì. Tác phẩm không nhằm phủ nhận khoa học, mà đặt ra vấn đề căn bản: liệu những gì khoa học đo lường được có đủ để phản ánh trọn vẹn trải nghiệm sống của con người hay không?

Qua buổi tọa đàm, độc giả được tiếp cận sâu hơn nội dung, giá trị và những gợi mở tư tưởng từ hai tác phẩm của Henri Bergson – một tiếng nói triết học dành cả cuộc đời để suy tư về thời gian, ý thức và sự sống.

Thái Linh
Omega+ sách mới Henri Bergson

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ mưa dông rải rác
Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ mưa dông rải rác
(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 7/6, thời tiết tại Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong khi đó, khu vực Tây Bắc Bộ về đêm có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
NSND Trần Lực phát biểu tại buổi họp báo DANAFF IV. Ảnh: VFDA
NSND Trần Lực: DANAFF mở ra cơ hội kết nối và phát triển cho điện ảnh Việt Nam
(Ngày Nay) - Lần đầu tham gia Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF) với vai trò giám khảo hạng mục Phim Việt Nam dự thi, NSND Trần Lực cho rằng liên hoan phim không chỉ là nơi tôn vinh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối, mở rộng cơ hội phát triển cho điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
World Cup 2026: FIFA tung "vũ khí bí mật" trước giờ khai mạc
World Cup 2026: FIFA tung "vũ khí bí mật" trước giờ khai mạc
(Ngày Nay) - Vào ngày 11/6 tới – đúng thời điểm khai mạc World Cup 2026, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) sẽ phát hành trò chơi điện tử mới mang tên "FIFA World Cup: Launch Edition" trên nền tảng Netflix Games và cung cấp hoàn toàn miễn phí cho các khán giả thuê bao.
WHO và CDC châu Phi công bố kế hoạch lớn ứng phó Ebola
WHO và CDC châu Phi công bố kế hoạch lớn ứng phó Ebola
(Ngày Nay) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cùng Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) châu Phi ngày 5/6 vừa công bố kế hoạch ứng phó chung trị giá 518 triệu USD nhằm đối phó với đợt bùng phát dịch Ebola đang diễn biến phức tạp tại Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo và có nguy cơ lan sang các quốc gia láng giềng.
Thử nghiệm trên người vaccine “phổ quát” đầu tiên do AI thiết kế
Thử nghiệm trên người vaccine “phổ quát” đầu tiên do AI thiết kế
(Ngày Nay) - Các nhà khoa học Anh vừa hoàn thành thử nghiệm trên người một loại vaccine có thành phần kháng nguyên hoàn toàn do trí tuệ nhân tạo (AI) thiết kế, đánh dấu cột mốc mới trong lĩnh vực phát triển vaccine. Tuy nhiên, kết quả ban đầu cho thấy vaccine mới chỉ tạo ra phản ứng miễn dịch ở mức khiêm tốn.