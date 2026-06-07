Tín hiệu mới từ lãi suất ngân hàng

(Ngày Nay) - Mặt bằng lãi suất huy động trong tuần qua xuất hiện một số diễn biến đáng chú ý, song chưa làm thay đổi xu hướng chung của thị trường.

Theo đó, tín hiệu tăng lãi suất hiếm hoi đã xuất hiện từ Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) với bước điều chỉnh tăng 0,1 điểm phần trăm đối với các khoản tiền gửi trực tuyến kỳ hạn từ 1-3 tháng. Lãi suất tiền gửi các kỳ hạn này lên mức 4,75%/năm, tương đương mức trần áp dụng cho tiền gửi dưới 6 tháng theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước.

Các kỳ hạn còn lại được giữ nguyên, với lãi suất 6%/năm cho kỳ hạn 6-9 tháng, 6,2%/năm cho kỳ hạn 12-18 tháng và 6,3%/năm đối với kỳ hạn 24-36 tháng. Đối với sản phẩm tiết kiệm LiveBank, TPBank cũng tăng 0,1 điểm phần trăm ở các kỳ hạn 1-3 tháng lên 4,75%/năm.

Trong khi đó, lãi suất huy động tại quầy của ngân hàng này không thay đổi. Động thái điều chỉnh của TPBank diễn ra chỉ ít ngày sau khi Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) giảm lãi suất huy động ở một số kỳ hạn đầu tháng 6.

Diễn biến trên cho thấy thị trường đang xuất hiện những điều chỉnh cục bộ giữa các ngân hàng nhằm cân đối nguồn vốn, song xu hướng chủ đạo vẫn là duy trì hoặc giảm nhẹ lãi suất.

Trước đó, trong tháng 5, nhiều ngân hàng đồng loạt điều chỉnh biểu lãi suất huy động. Trong nhóm giảm lãi suất có Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank), Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) và LPBank.

Ở chiều ngược lại, Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank), Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) và một số ngân hàng khác có động thái tăng lãi suất ở một số kỳ hạn. Tuy nhiên, mức điều chỉnh nhìn chung không lớn và diễn ra trong thời gian ngắn.

Khảo sát thị trường hiện nay cho thấy vẫn có 8 ngân hàng niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên, chủ yếu áp dụng cho tiền gửi trực tuyến hoặc các khoản tiền gửi đặc biệt có giá trị rất lớn.

Dẫn đầu thị trường là Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) với mức lãi suất đặc biệt 10%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng, áp dụng với khách hàng gửi từ 2.000 tỷ đồng trở lên. Tiếp theo là Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) với mức 9%/năm dành cho các khoản tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên.

Trong nhóm ngân hàng số và ngân hàng thương mại có mức lãi suất cao, Ngân hàng số Cake by VPBank đang triển khai chương trình ưu đãi giúp lãi suất thực nhận tối đa có thể đạt 8,9%/năm đối với khách hàng gửi tiết kiệm lần đầu. Ngân hàng số Vikki Bank áp dụng mức lãi suất lên tới 7,9%/năm cho khoản tiền gửi từ 999 tỷ đồng trở lên, kỳ hạn 13 tháng.

Bên cạnh đó, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) niêm yết lãi suất đặc biệt 7,2-7,6%/năm đối với khách hàng gửi từ 500 tỷ đồng trở lên; Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) duy trì mức 7,9%/năm cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 13 tháng; MBV áp dụng mức 7%/năm cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn từ 6-36 tháng; trong khi Sacombank niêm yết 7-7,1%/năm cho các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

Nhận định về triển vọng thời gian tới, các chuyên gia của Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng lãi suất huy động có thể tiếp tục giảm thêm khoảng 30-50 điểm cơ bản trong quý II/2026, chủ yếu ở các kỳ hạn trung và dài hạn, phù hợp với định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và giảm chi phí vốn cho doanh nghiệp.