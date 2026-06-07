Bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX

(Ngày Nay) - Chiều 7/6, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tiếp tục ngày làm việc thứ nhất, với nhiều tham luận, góp ý về dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Tiếp đó, các đại biểu bắt đầu tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN khóa IX.

Mở đầu phiên làm việc buổi chiều, đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Phó Trưởng ban công tác nông dân cho biết, tại phiên làm việc sáng nay, Đại hội đã nghe trình bày dự thảo các văn kiện của Đại hội. Để làm rõ hơn những kết quả nổi bật trong công tác Hội và phong trào nông dân cả nước nhiệm kỳ qua, Đại hội tiến thành tham luận tại Hội trường.

Đoàn Chủ tịch đã nhận được nhiều đăng ký tham luận của các Đoàn và các đại biểu. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VIII thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phần tham luận của các đại biểu.

Tiếp theo chương trình Đại hội, đồng chí Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VIII trình bày và thông qua Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp vào dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

Theo Phó Chủ tịch Phạm Tiến Nam, trong buổi thảo luận tại tổ buổi sáng, với không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đã có 55 lượt ý kiến của đại biểu đại diện cho Hội Nông dân các tỉnh, thành phố, cấp xã, các bộ, ngành, các nhà khoa học, các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia thảo luận, bổ sung làm rõ các vấn đề trong Dự thảo Điều lệ Hội tại 4 Trung tâm thảo luận của Đại hội.

Các ý kiến đánh giá cao việc chuẩn bị công phu, khoa học, nghiêm túc, dân chủ, công khai và cơ bản nhất trí với nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Những nội dung cơ bản của Dự thảo Điều lệ Hội đã đảm bảo tính kế thừa Điều lệ Hội khoá VIII, đồng thời đã cụ thể hóa, bổ sung những điểm mới của Hiến pháp sửa đổi năm 2025, Nghị quyết Đại Hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về “đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới” và các Nghị quyết Chiến lược của Ban Chấp hành trung ương Đảng, những chủ trương, quy định mới của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị; giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra trong công tác xây dựng Hội, phản ánh được xu thế phát triển của tổ chức Hội trong kỷ nguyên mới.

Đoàn Chủ tịch đề nghị Đại hội cho tiếp thu những ý kiến hợp lý, xác đáng để hoàn chỉnh Dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Những kiến nghị sửa đổi một số từ ngữ, sắp xếp lại câu chữ hoặc một số lỗi văn bản, xin giao cho Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa IX chỉ đạo sửa chữa, hoàn thiện trước khi ban hành. Một số kiến nghị đề nghị quy định rõ hơn, cụ thể hơn để nâng cao tính khả thi trong việc thi hành Điều lệ Hội, Đoàn chủ tich đề nghị Đại hội giao Ban Chấp hành khóa IX nghiên cứu đưa vào Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội.

100% các ý kiến đều nhất trí với dự thảo Điều lệ Hội (sửa đổi, bổ sung) là giữ nguyên bố cục của Điều lệ Hội, gồm phần “Những vấn đề cơ bản về Hội Nông dân Việt Nam” và 8 chương, 26 điều.100% ý kiến nhất trí với sửa đổi trong dự thảo Điều lệ Hội là bổ sung cụm từ “trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”, và cụm từ “góp phần xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc” để nhấn mạnh vị trí của Hội với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

100% ý kiến nhất trí với sửa đổi trong dự thảo Điều lệ Hội là cắt bỏ cụm từ “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, thay thế bằng cụm từ “hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội” để phù hợp với Chủ đề của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Về các ý kiến tham gia góp ý vào Nhiệm vụ của Hội, xin không tiếp thu vì các nội dung này cơ bản đã được thể hiện đầy đủ trong các nhiệm vụ của Hội; Điều lệ cần bảo đảm tính khái quát, ổn định lâu dài, tránh liệt kê quá cụ thể các lĩnh vực hoạt động theo từng giai đoạn phát triển. Các nhiệm vụ cụ thể sẽ được cụ thể hóa trong Chương trình hành động của Đại hội, trong các nghị quyết và hướng dẫn thực hiện.

Về đối tượng và điều kiện trở thành hội viên xin được giữ nguyên như dự thảo vì trong Dự thảo Điều lệ đã sửa đổi bổ sung theo hướng mở rộng đối tượng, nâng cao chất lượng hội viên, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế tri thức, nhằm thu hút lực lượng nông dân số, trí thức trẻ khởi nghiệp, kỹ sư nông nghiệp, chuyên gia công nghệ cao, doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp… tham gia tổ chức Hội.

Tại Đại hội, 100% đại biểu đã nhất trí với Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).Tại Đại hội, đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội Nông dân Việt Nam đã trình bày dự thảo Quy chế bầu cử của Đại hội. Theo đó, bầu cử được thực hiện bằng phương pháp bỏ phiếu kín. Các chức danh bầu cử bao gồm Ban Chấp hành Trung ương Hội, Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Tiếp đó, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII điều hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX.

Tổng số Ủy viên Ban Chấp hành khóa IX theo đề án: 85 đồng chí. Đại hội quyết định bầu 81 đồng chí và tạm thời khuyết 4 đồng chí để bổ sung sau trong nhiệm kỳ.

Cơ cấu nhân sự được phân bổ cụ thể như sau: Cơ quan Trung ương Hội: 17 đồng chí. Lãnh đạo Hội Nông dân các tỉnh, thành phố: 34 đồng chí. Các Bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể Trung ương: 9 đồng chí. Khối nhà khoa học: 5 đồng chí. Khối doanh nghiệp và các hiệp hội: 7 đồng chí.

Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã: 5 đồng chí. Khối Hợp tác xã: 04 đồng chí. Hội viên tiêu biểu: 4 đồng chí. Trong đó có khoảng 20% là đại biểu nữ, 10% là đại biểu dân tộc thiểu số.