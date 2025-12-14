Cụ thể hóa cơ chế đặc thù cho các dự án trọng điểm

(Ngày Nay) - Trong 2 ngày 13-14/12, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, đã tổ chức Kỳ họp thứ 29 (kỳ họp chuyên đề) để thực hiện các nội dung theo thẩm quyền.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Dự kỳ họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy...

Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thảo luận và biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết quan trọng như: Quy định hồ sơ, điều kiện, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô; Quy định hồ sơ, điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt đối với dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô; Quy định nội dung, định mức chi phí, đơn giá, trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể Thủ đô; Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 69/2025/NQ-HĐND ngày 27/11/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định một số chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị; cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội; Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic …

Đặc biệt, tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây là dự án đầu tư có quy mô rất lớn, có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt góp phần phát triển Thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước, hướng tới tạo nên “Kỳ tích sông Hồng”, tạo sức bật phát triển mạnh mẽ hạ tầng, kinh tế, đô thị của Thủ đô và vì mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên trong giai đoạn 2026 - 2030.

Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng nằm trên trên khu vực dọc sông Hồng, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính của 19 xã phường của thành phố Hà Nội. Trong đó, phía Hữu Hồng đi qua 12 xã phường: Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân. Phía Tả Hồng đi qua 7 xã phường: Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng.

Dự án có quy mô diện tích khoảng 11.000 ha, bao gồm Trục đại lộ giao thông khoảng 80km; công viên cảnh qua, vui chơi giải trí khoảng 3.300 ha; giải phóng mặt bằng để tái thiết đô thị khoảng 2.100 ha.

Bên cạnh đó, dự án còn đầu tư tuyến Metro đi ngầm bên hữu ngạn sông Hồng (việc thiết lập tuyến Metro đi ngầm nhằm mục tiêu kết nối đồng bộ với hệ thống đường sắt đô thị của thành phố tới đây sẽ được triển khai theo hình thức Metro đi ngầm). Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2030...

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, Kỳ họp thứ 29 của Hội đồng nhân dân thành phố là kỳ họp thứ 9 trong năm và là kỳ họp thứ 3 trong vòng 1 tháng của năm 2025 (năm có nhiều kỳ họp nhất từ trước tới nay của Hội đồng nhân dân thành phố). Điều đó thể hiện sự bám sát, liên tục tiếp thu và triển khai các chủ trương của Đảng, sự quyết liệt của Hội đồng nhân dân với nhiệm vụ chung của thành phố; đồng thời thể hiện sự luôn đồng tình, đồng hành của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố cùng với hệ thống chính trị Thủ đô đang nỗ lực vì mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững của Thủ đô.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết, ngày 11/12/2025, tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô. Đây là nội dung đã được Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố ấp ủ, nghiên cứu đề xuất xin ý kiến Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ. Việc thống nhất chủ trương và ban hành Nghị quyết thí điểm là một sự quan tâm và tình cảm đặc biệt của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, các Ủy ban của Quốc hội, các bộ ngành Trung ương đã dành cho Thủ đô.

"Ngay sau khi Quốc hội bấm nút thông qua, Ủy ban nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân cùng với các Ban của Hội đồng nhân dân, các sở, ngành thành phố đã bắt tay ngay vào việc cụ thể hóa các nội dung để đến hôm nay vừa tròn 2 ngày, kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố được tổ chức xem xét với tinh thần đầy trách nhiệm và sự chuẩn bị kỹ lưỡng suốt trong thời gian vừa qua", Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết.

Để những cơ chế, chính sách, dự án quan trọng trên được triển khai ngay và sẽ tác động sâu rộng, sẽ là đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc của thành phố, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đề nghị, ngay sau kỳ họp này, Ủy ban nhân dân thành phố, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch cụ thể, chủ động tổ chức triển khai, đảm bảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố được tổ chức thực hiện sớm nhất, nhanh nhất đi vào cuộc sống…

Hà Nội dự án trọng điểm cơ chế đặc thù

