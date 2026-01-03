Động đất gây thương vong tại miền Nam Mexico, nhiều ngôi nhà có nguy cơ sụp đổ

(Ngày Nay) - Sau khi kích hoạt quy trình ứng phó động đất, báo cáo mới nhất cho thấy 12 người bị thương, cũng như tình trạng mất điện ở nhiều khu vực khác nhau.

Theo THX, chính quyền địa phương thông báo 1 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương sau trận động đất có độ lớn 6,5 xảy ra ở miền Nam Mexico hôm 2/1.

Trong quá trình sơ tán do động đất, một người đàn ông khoảng 60 tuổi đã tử vong sau khi vấp ngã và bất tỉnh tại khu Benito Juarez, Thành phố Mexico.

Trên mạng xã hội X, người đứng đầu chính quyền Thành phố Mexico, bà Clara Brugada, cho hay sau khi kích hoạt quy trình ứng phó động đất, báo cáo mới nhất cho thấy 12 người bị thương, cũng như tình trạng mất điện ở nhiều khu vực khác nhau.

Bà cho biết thêm rằng 2 công trình đang được đánh giá có nguy cơ sụp đổ, và 34 tòa nhà cùng 5 ngôi nhà đang được kiểm tra như một biện pháp phòng ngừa.

Cơ quan Địa chấn Quốc gia Mexico cho biết trận động đất xảy ra lúc 7h58 ngày 2/1 giờ địa phương (khoảng 20h58 cùng ngày giờ Hà Nội), với tâm chấn nằm cách San Marcos (bang Guerrero) khoảng 4km về phía Tây Nam, độ sâu chấn tiêu khoảng 5km.

Tại Thành phố Mexico, loa phóng thanh trên đường phố phát đi cảnh báo động đất vài giây trước khi người dân cảm nhận được dư chấn.