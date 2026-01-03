Thời tiết đêm 2 ngày 3/1: Rét đậm bao trùm Bắc Bộ, vùng núi đề phòng băng giá

(Ngày Nay) - Bắc Bộ có mưa vài nơi, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại; nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C, cần đề phòng xảy ra băng giá.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 2 và ngày 3/1, thời tiết trên cả nước chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, có nơi rét hại; Trung và Nam Bộ có mưa rải rác, ngày nắng.

Tại Hà Nội, thời tiết nhiều mây, không mưa; gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C, cao nhất 17-20 độ C. Trời rét.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại; vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 16-19 độ C, có nơi trên 20 độ C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại; vùng núi cao đề phòng băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi 9-12 độ C, có nơi dưới 9 độ C; cao nhất 16-19 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế, trời nhiều mây. Phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; cao nhất phía Bắc 19-21 độ C, phía Nam 22-25 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to; phía Nam có mây, đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, phía Bắc có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 25-28 độ C, phía Nam có nơi trên 28 độ C.

Tây Nguyên có mây, đêm mưa vài nơi, ngày nắng; gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C; cao nhất 24-27 độ C, phía Nam có nơi trên 27 độ C.

Nam Bộ có mây, đêm mưa vài nơi, ngày nắng; gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết có mây, đêm mưa vài nơi, ngày nắng; gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

Từ ngày 3-4/1, Bắc Bộ có mưa vài nơi. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ cao nhất 18-22 độ C, có nơi trên 22 độ C; thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa vài nơi, trời rét; phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông, trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 20-24 độ C, phía Nam 23-26 độ C; thấp nhất phía Bắc 13-16 độ C, phía Nam 16-19 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 27-30 độ C; thấp nhất phía Bắc 19-21 độ C, phía Nam 21-23 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C; thấp nhất 14-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 29–32 độ C, có nơi trên 32 độ C; thấp nhất 21–24 độ C, miền Đông có nơi dưới 21 độ C.

Trên biển, trong đêm 2 và ngày 3/1, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3,5m. Sang ngày 3/1, gió có xu hướng giảm dần.

Cùng thời gian trên, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 4-6m.

Khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-6m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk và vùng biển phía Đông khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Đông đặc khu Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng biển cao từ 3-5m.

Ngoài ra, trong đêm 2 và ngày 3/1, khu vực Giữa và Nam Biển Đông, bao gồm đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.