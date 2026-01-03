Xuyên Tết lắp đặt thiết bị tại nhà ga sân bay Long Thành

(Ngày Nay) - Hạng mục quan trọng nhất tại sân bay Long Thành liên danh nhà thầu huy động hơn 5.300 nhân sự và trên 1.000 máy móc, thiết bị để thi công, đến nay đã cơ bản hoàn thành phần xây dựng.

Theo Ban Quản lý Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành), để đảm bảo tiến độ sân bay Long Thành, dịp Tết Dương lịch 2026, dự án vẫn thi công như ngày thường, các đơn vị tập trung hoàn thiện nhà ga, lắp đặt thiết bị.

Việc thi công xuyên lễ thể hiện nỗ lực, trách nhiệm rất lớn của các đơn vị, đặc biệt là nhà thầu vì chi phí lao động tăng.

Với nhà ga hành khách, hạng mục quan trọng nhất tại sân bay Long Thành liên danh nhà thầu huy động hơn 5.300 nhân sự và trên 1.000 máy móc, thiết bị để thi công, đến nay đã cơ bản hoàn thành phần xây dựng; đang tập trung lắp đặt thiết bị nhà ga.

Hệ thống xử lý hành lý (BHS) đã lắp đặt được 2.790/2.792 tấn vật tư sàn thép BHS (đạt 99%); hoàn thành lắp đặt khoảng 7.500m băng tải ICS thẳng và băng tải thô.

Hệ thống soi chiếu hành lý ký gửi và soi chiếu hành lý xách tay đã vận chuyển về công trường được gần 200 thiết bị; đang lắp đặt các máy soi, thiết bị soi chiếu an ninh tại khu vực quốc nội.

Hệ thống cầu dẫn hành khách đã vận chuyển về công trường 26 bộ, đang lắp đặt tại nhiều cổng. Hệ thống dẫn đậu tàu bay đã đưa về công trường 100 bộ VDGS và đã được nghiệm thu vật tư đầu vào; nhà thầu đang khần trương thi công giá đỡ và thiết bị tại các cổng. Đến nay, hệ thống thang cuốn, thang bộ hành, thang máy đã được đưa đến công trường đầy đủ, đang gấp rút lắp đặt.

Với các gói thầu như đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay hiện đã cơ bản hoàn thành. Hạng mục giao thông nội cảng, hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay, đường cất hạ cánh thứ 2 đang được đẩy nhanh thi công, vượt tiến độ 3 tháng so với hợp đồng ban đầu.

Sân bay Long Thành được xây dựng tại xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai với công suất 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Đây là sân bay lớn nhất Việt Nam, sánh ngang với các sân bay tầm cỡ trên thế giới.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, các đơn vị đang huy động 15.000 nhân lực và 3.000 máy móc, thiết bị thi công cả ngày lẫn đêm tại sân bay Long Thành, đảm bảo nửa đầu năm 2026 đưa dự án vào khai thác thương mại.