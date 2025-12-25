Ra mắt Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Hà Nội

(Ngày Nay) - Sáng ngày 25/12/2025, Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời ra mắt Mạng lưới Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội tại Cung Thanh niên Hà Nội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và Thành phố đã đến tham quan Không gian triển lãm công nghệ đổi mới sáng tạo.

Hội nghị hôm nay được tổ chức nhằm đánh giá toàn diện những kết quả nổi bật của Thủ đô Hà Nội sau 01 năm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, đồng thời khẳng định quyết tâm chính trị và hành động của Thành phố trong việc thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển then chốt.

Sự kiện cũng là dịp khơi dậy, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp và xã hội Thủ đô, chung tay phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thủ đô.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng, Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực nền tảng cho tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Với vai trò là Thủ đô, Hà Nội xác định việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW không chỉ là tổ chức thực hiện một chủ trương lớn mà là quá trình thử nghiệm và kiến tạo một mô hình phát triển mới. Trong đó, Nhà nước không chỉ điều hành mà tái thiết cách tổ chức phát triển trong bối cảnh các động lực tăng trưởng truyền thống đang dần tiệm cận giới hạn.

Trong bối cảnh đó, Hà Nội nhận thức rõ, đột phá không đến từ việc làm nhiều chương trình hơn, hay đầu tư thêm những dự án rời rạc mà đến từ việc giải quyết những mâu thuẫn lớn của phát triển hiện nay, đó là giữa yêu cầu tăng trưởng nhanh với đòi hỏi phát triển bền vững; giữa tập trung nguồn lực với phân tán trong quản lý; giữa khát vọng đổi mới sáng tạo với năng lực hấp thụ của bộ máy và xã hội. Chính vì vậy, Hà Nội lựa chọn cách làm khó hơn là đi trước để thử nghiệm, làm trước để kiểm chứng và chịu trách nhiệm trước và coi đây là đóng góp thực tiễn cho việc hoàn thiện thể chế chung của cả nước.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng cho biết, sau một năm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, Thành phố nhận thức rõ rằng trọng tâm không chỉ là thúc đẩy đổi mới sáng tạo theo nghĩa hẹp mà là kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có năng lực dẫn dắt phát triển, nơi thể chế, không gian, dữ liệu và con người được tổ chức lại một cách căn bản. Trong chỉnh thể đó, khu công nghệ cao và đô thị thông minh không phải là những dự án độc lập mà là hai trụ cột không gian – hạ tầng – mô hình quản trị, tạo điều kiện để khoa học công nghệ đi vào thực chất và lan tỏa toàn bộ đời sống kinh tế – xã hội.

"Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo chỉ có thể phát triển bền vững trong một hệ sinh thái hoàn chỉnh, nơi các chủ thể không chỉ cùng tồn tại mà được kết nối, dẫn dắt và ràng buộc trách nhiệm trong chuỗi giá trị. Việc nhiều năm Hà Nội liên tiếp dẫn đầu Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương không phải là mục tiêu cuối cùng mà là tín hiệu cho thấy hệ thống đang hình thành năng lực hấp thụ chính sách và mức độ kết nối cần thiết, đủ điều kiện để Thành phố chuyển sang giai đoạn chủ động kiến tạo và dẫn dắt thử nghiệm các mô hình phát triển mới", ông Trương Việt Dũng khẳng định.

Với tinh thần hành động quyết liệt, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ra mắt Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Hà Nội (HiHUB) với 7 thành viên (Cung Thanh niên, 46 Trần Hưng Đạo, Đại học Bách Khoa, TASECO Ngoại giao đoàn, Elcom, Trụ sở Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội và Upgen) bao gồm các không gian đổi mới sáng tạo, phòng Lab dùng chung, nhà điều hành thông minh, cung cấp các hỗ trợ không gian làm việc chung, hosting miễn phí, dịch vụ kế toán - thuế - pháp lý dùng chung cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước. Mạng lưới này được kỳ vọng sẽ trở thành hạ tầng quan trọng thúc đẩy kết nối nguồn lực, ươm tạo ý tưởng, thương mại hóa sản phẩm khoa học – công nghệ và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thủ đô.

Bên cạnh đó, Thành phố Hà Nội đã trao các biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Bộ Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia Singapore (NUS) và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Seoul, mở rộng hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, Chương trình cũng công bố hợp tác nghiên cứu và thương mại hóa 03 dự án khoa học – công nghệ tiêu biểu, hỗ trợ của Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Hà Nội cho 9 dự án khởi nghiệp khoa học công nghệ từ các Đại học, Học viện cùng các chính sách hỗ trợ đối với những sản phẩm khoa học công nghệ và chuyển đổi số có giá trị thực tiễn cao.

Cũng tại chương trình sáng nay, Liên minh Quỹ Đầu tư mạo hiểm Thành phố Hà Nội đã chính thức được ra mắt với sự tham gia của Thành phố Hà Nội cùng 6 đối tác là các Tập đoàn, doanh nghiệp, Quỹ đầu tư mạo hiểm, với tổng số vốn đầu tư dự kiến lên tới 1200 tỉ đồng. Đây là Quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tiên có sự tham gia trực tiếp của Nhà nước nhằm thúc đẩy sự phát triển của Hệ sinh thái khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Thủ đô và toàn quốc.

Bên lề Hội nghị là không gian triển lãm công nghệ đổi mới sáng tạo, trưng bày các giải pháp công nghệ tiên tiến như Nền tảng bản đồ số NDAMaps, Mạng lưới Chuyển đổi kép GreenHUB, Ví định danh phi tập trung 1HUB và các sản phẩm xác thực, truy xuất nguồn gốc NDATrace, NDAChain cùng các nền tảng chuyển đổi số phục vụ người dân và doanh nghiệp. Những hoạt động này góp phần mang đến trải nghiệm trực quan, sinh động, thể hiện rõ tinh thần đổi mới sáng tạo vì cộng đồng.