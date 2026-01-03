Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Philippines tới chào từ biệt

(Ngày Nay) - Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong nhiệm kỳ Đại sứ Meynardo Los Banos Montealegre công tác tại Việt Nam, hai bên đã triển khai hiệu quả Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược.

Chiều 3/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Philippines Meynardo Los Banos Montealegre tới chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chúc mừng Đại sứ Philippines Meynardo Los Banos Montealegre hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam trong bối cảnh tình hình có nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, cũng như các diễn biến phức tạp khác, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những đóng góp tích cực của cá nhân Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước trong những năm gần đây.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong nhiệm kỳ Đại sứ Meynardo Los Banos Montealegre công tác tại Việt Nam, hai bên đã triển khai hiệu quả Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược giai đoạn 2019-2024; hoạt động trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao được duy trì; Tổng thống Marcos thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam và chứng kiến lễ ký kết 5 văn kiện về hợp tác trên các lĩnh vực, tạo xung lực tích cực cho quan hệ hai nước.

Thủ tướng Chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc tới nhân dân Philippines về những thiệt hại nặng nề do những cơn bão và thiên tai gây ra; khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Philippines trong khả năng của mình và quyết định hỗ trợ 2.000 tấn gạo để góp phần cùng Philippines vượt qua khó khăn này.

Chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Tổng thống Marcos và các nhà lãnh đạo Philippines, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam-Philippines không chỉ đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước mà còn góp phần vào việc xây dựng một ASEAN đoàn kết, thống nhất, vững mạnh và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Philippines, Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, trên tất cả các kênh; phát huy các cơ chế hợp tác; phối hợp xây dựng chương trình hành động triển khai quan hệ giai đoạn mới; thiết thực kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược năm 2025 và 50 năm quan hệ ngoại giao năm 2026.

Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường xúc tiến thương mại, đầu tư; tiếp tục củng cố hợp tác biển và đại dương; hợp tác chống biến đổi khí hậu, ứng phó thảm họa thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phối hợp xử lý các vụ việc liên quan đến phòng ngừa đánh bắt cá bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU); thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng như nông nghiệp, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu chung ASEAN, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao...

Thủ tướng Chính phủ cho biết Việt Nam cam kết luôn là đối tác tin cậy, nguồn cung gạo ổn định cho Philippines, đề nghị trên cơ sở Bản ghi nhớ về hợp tác thương mại gạo, hai bên cùng trao đổi ký kết hiệp định về hợp tác xuất, nhập khẩu gạo ổn định, lâu dài.

Mong muốn tăng cường hợp tác, củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, nhất là trong các vấn đề như Biển Đông, căng thẳng Campuchia và Thái Lan, vấn đề Myanmar, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định cũng như từng cùng Chủ tịch ASEAN 2025 nỗ lực giải quyết các vấn đề trong khu vực vì ASEAN đoàn kết, thống nhất, Việt Nam ủng hộ Philippines đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2026.

Thủ tướng đề nghị Philippines tiếp tục có tiếng nói mạnh mẽ ủng hộ lập trường chung của ASEAN trong vấn đề Biển Đông, thúc đẩy đàm phán COC hiệu lực, hiệu quả; duy trì hòa bình, ổn định, tự do, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không tại Biển Đông. Cùng với đó, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là ASEAN, Liên hợp quốc, APEC...

Cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Meynardo Los Banos Montealegre, cũng như những lời thăm hỏi, chia sẻ chân thành của Thủ tướng Chính phủ đối với nạn nhân thiên tai ở Philippines; đồng thời bày tỏ chia sẻ sâu sắc trước những mất mát mà nhân dân Việt Nam phải gánh chịu do thiên tai thời gian qua.

Đại sứ Meynardo Los Banos Montealegre cũng cảm ơn sự ủng hộ, hỗ trợ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nhân dân Việt Nam đối với Đại sứ quán Philippines và cá nhân Đại sứ để vượt qua các khó khăn, cùng thúc đẩy quan hệ 2 nước đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

Nhất trí cao với ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Đại sứ Meynardo Los Banos Montealegre cho biết Philippines cam kết nỗ lực để duy trì ASEAN đoàn kết, giữ vai trò trung tâm; mong muốn Việt Nam ủng hộ nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN của Philippines trong năm 2026 và cùng nhau duy trì đoàn kết trong ngôi nhà chung ASEAN.