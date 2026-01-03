Venezuela huy động toàn quốc chống "cuộc xâm lược của đế quốc"

(Ngày Nay) - Tổng thống Venezuela đã ký sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn lãnh thổ quốc gia nhằm chuẩn bị cho kịch bản chiến tranh, kêu gọi toàn dân sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đất nước.

Theo hãng AFP của Pháp và đài Blu Radio của Colombia, chính phủ Venezuela rạng sáng 3/1 đã ra tuyên bố chính thức sau các vụ nổ xảy ra trong đêm, gọi đây là một “hành động xâm lược quân sự cực kỳ nghiêm trọng” do Chính phủ Mỹ tiến hành.

Trước diễn biến này, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã ký sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn lãnh thổ quốc gia nhằm chuẩn bị cho kịch bản chiến tranh.

Theo tuyên bố, các cuộc tấn công không chỉ nhằm vào thủ đô Caracas mà còn lan sang các bang Miranda, Aragua và La Guaira, tác động tới cả các khu vực quân sự lẫn dân sự. Phủ Tổng thống Miraflores cáo buộc chiến dịch này nhằm “dùng vũ lực phá vỡ nền độc lập chính trị của quốc gia” để chiếm đoạt các nguồn tài nguyên chiến lược như dầu mỏ và khoáng sản.

Tuyên bố cho biết chính quyền đã ra lệnh triển khai Bộ chỉ huy Phòng thủ toàn diện quốc gia, đồng thời kích hoạt cơ chế “kết hợp nhân dân-quân đội-cảnh sát” tại tất cả các bang và địa phương. Văn bản nêu rõ Venezuela chuyển sang một giai đoạn kháng cự mới trước điều mà Caracas cho là nỗ lực “thay đổi chế độ” do Washington thúc đẩy với sự hậu thuẫn của các lực lượng trong nước.

Tuyên bố khẳng định Tổng thống Nicolás Maduro đã ký và chỉ đạo thực thi sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp “để ngay lập tức chuyển sang đấu tranh vũ trang,” đồng thời kêu gọi toàn quốc được đặt trong trạng thái sẵn sàng nhằm đánh bại “cuộc xâm lược mang tính đế quốc.”

Trên mặt trận ngoại giao, Venezuela thông báo sẽ viện dẫn Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc để thực thi quyền tự vệ chính đáng, đồng thời đưa các cáo buộc liên quan ra Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe (CELAC) và Phong trào Không liên kết.

Chính phủ Venezuela khép lại tuyên bố bằng lời kêu gọi huy động toàn xã hội với khẩu hiệu “Nhân dân xuống đường,” viện dẫn các nhân vật lịch sử và trích dẫn cố Tổng thống Hugo Chávez, kêu gọi “đoàn kết, đấu tranh, chiến đấu và chiến thắng” trước điều được mô tả là một “cuộc chiến tranh mang tính thực dân”.