Hiện thực hóa khát vọng đưa Thủ đô bước vào kỷ nguyên vươn mình cùng đất nước

(Ngày Nay) - Với khí thế mới, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng bứt phá, phấn đấu GRDP tăng từ 11% trở lên, hiện thực hóa khát vọng đưa Thủ đô bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển cùng đất nước.

Năm 2025 khép lại với những dấu ấn đặc biệt quan trọng, tạo tiền đề vững chắc để Thủ đô Hà Nội bước vào năm 2026 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố.

Với khí thế mới, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng bứt phá, phấn đấu tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng từ 11% trở lên, hiện thực hóa khát vọng đưa Thủ đô bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển cùng đất nước.

Dấu ấn từ những bước chuyển mình mạnh mẽ

Năm 2025, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và thực tiễn địa phương, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, hoàn thành các mục tiêu đề ra trong bối cảnh đan xen nhiều thuận lợi và thách thức.

Nổi bật trong công tác xây dựng Đảng là việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đặc biệt, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả đã được thực hiện tốt. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau 6 tháng vận hành đã tạo chuyển biến rõ nét trong phương thức quản lý và phục vụ nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết năm 2025, thành phố đã hoàn thành 24/24 chỉ tiêu kinh tế-xã hội, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Kinh tế Thủ đô duy trì đà tăng trưởng ấn tượng với GRDP năm 2025 tăng 8,16%. Thu ngân sách nhà nước vượt xa dự toán, lần đầu tiên đạt 668.000 tỷ đồng.

Điểm sáng trong bức tranh kinh tế là thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 4,29 tỷ USD, tăng 56% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương của thành phố tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu cả nước trong 3 năm liên tiếp.

Thành phố cũng đã tập trung tháo gỡ thành công các "điểm nghẽn" tồn tại lâu năm. Điển hình là việc hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 1 - một dự án vốn được coi là điểm nghẽn kéo dài của Thủ đô.

Đồng thời, Hà Nội đã khởi công và đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng quan trọng, tạo diện mạo đô thị văn minh, hiện đại.

Kỷ nguyên vươn mình với tư duy và hành động đột phá

Năm 2026, Hà Nội xác định đây là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: Năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố với quyết tâm đưa Thủ đô vươn mình phát triển.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết thành phố sẽ tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng, cải tiến lề lối làm việc, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Trung ương, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tăng cường xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tinh-gọn-mạnh về tổ chức, cán bộ cả cấp thành phố và cơ sở. Đổi mới tư duy, phương pháp quản trị và cách thức tổ chức kiểm tra, giám sát, chuyển từ bị động sang chủ động, tăng cường cảnh báo, ngăn chặn từ sớm, từ xa với phương châm là: Giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, hướng đến phương thức giám sát trên dữ liệu, kiểm tra trên dữ liệu.

Cùng với đó, thành phố xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; thu hút đầu tư toàn xã hội, FDI, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư...

Trên tinh thần là không để phức tạp thêm và phải cải thiện theo từng tháng, từng quý, từng năm, thành phố xác định tập trung giải quyết 5 điểm nghẽn trọng yếu: Ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường, úng ngập và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đồng thời, Hà Nội sẽ nỗ lực tạo đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng, tạo lập không gian phát triển mới, thúc đẩy các dự án chiến lược của Thủ đô, Vùng Thủ đô như: Hai "siêu dự án" là Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng và Khu đô thị thể thao Olympic phía Nam thành phố; các tuyến đường sắt đô thị, 7 cầu vượt sông, các tuyến đường vành đai; cải tạo sông Tô Lịch và các sông ô nhiễm.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng tập trung chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vui tươi, an toàn; thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa và chỉnh trang đô thị "Xanh, sạch, đẹp."

Với phương châm “Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng,” Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt từ 11% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 198 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phấn đấu đạt khoảng 546.900 tỷ đồng; hoàn thiện thể chế gắn với lập Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm...