Cùng Emirates du lịch Dubai và tận hưởng kì nghỉ sang trọng tại khách sạn 5 sao hoàn toàn miễn phí

Emirates dành tặng chương trình ưu đãi hấp dẫn cho các du khách có kế hoạch du lịch hoặc quá cảnh tại Dubai trong mùa hè này. Từ ngày 1/7/2024 đến ngày 21/7/2024, hành khách mua vé máy bay khứ hồi hạng Nhất hoặc hạng Thương gia của Emirates sẽ được tận hưởng hai đêm nghỉ dưỡng miễn phí tại khách sạn 5 sao JW Marriott Marquis Hotel Dubai, trong khi hành khách mua vé máy bay khứ hồi hạng Phổ thông hoặc Phổ thông Đặc biệt sẽ được tận hưởng ưu đãi một đêm nghỉ miễn phí tại khách sạn này*.

Chương trình áp dụng đối với tất cả các vé máy bay khứ hồi đến hoặc quá cảnh tại Dubai trên 24 giờ, với hành trình bay từ ngày 4/7/2024 đến ngày 15/9/2024. Ưu đãi áp dụng đối với hành khách đặt vé qua website emirates.com, ứng dụng EK, các phòng vé, tổng đài chăm sóc khách hàng của Emirates, hoặc các đại lý du lịch, và cần được thực hiện ít nhất 96 giờ trước khi đến Dubai.

Khi nghỉ dưỡng tại JW Marriott Marquis Hotel Dubai - khách sạn 5 sao cao nhất thế giới với hai tòa tháp biểu tượng cao 355m, du khách có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của toàn thành phố.

Khách sạn nằm tại vị trí trung tâm thành phố, bên cạnh Kênh đào Dubai, giúp du khách dễ dàng di chuyển đến các điểm tham quan nổi tiếng của Dubai trong chưa đầy 10 phút lái xe như tòa Burj Khalifa, trung tâm thương mại Dubai Mall, đài phun nước The Dubai Fountain và Nhà hát Dubai Opera.

Khách sạn cũng mang đến những trải nghiệm ẩm thực phong phú ngay bên trong khuôn viên với hơn 12 nhà hàng, quán bar và lounge đạt giải thưởng.

Khách hàng còn có thể đắm mình trong không gian yên tĩnh tại Saray Spa để tái tạo lại nguồn năng lượng cho bản thân, với phòng tắm hammam truyền thống của Thổ Nhĩ Kỳ, hồ bơi nổi duy nhất tại UAE sử dụng nước từ Biển Chết, cùng 17 phòng trị liệu, câu lạc bộ sức khỏe và các tiện ích khác.

Tận hưởng trọn vẹn Dubai cùng Emirates

Tại Dubai, bên cạnh những bãi biển tràn ngập ánh nắng, du khách có thể tham gia các hoạt động nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa và giải trí đẳng cấp thế giới. Khi bay cùng Emirates, hành khách đi du lịch một mình, các cặp đôi hay gia đình đều có thể khám phá những điều tuyệt vời nhất của thành phố với các chương trình ưu đãi:

· Thẻ lên máy bay My Emirates Pass: Hành khách của Emirates có thể tận hưởng kì nghỉ hè trọn vẹn tại Dubai với những chương trình khuyến mãi và phần thưởng hấp dẫn khi sử dụng thẻ lên máy bay My Emirates Pass. Từ nay đến hết ngày 30/9/2024, chỉ cần xuất trình thẻ lên máy bay vật lý hoặc điện tử cùng với giấy tờ tùy thân hợp lệ, hành khách sẽ được giảm giá vé vào cửa tại các địa điểm nổi tiếng tại Dubai như Công viên nước Dubai hay Đài quan sát At The Top cao nhất thế giới trên tòa nhà biểu tượng Burj Khalifa.

· Hội viên Skywards: Hội viên của chương trình khách hàng thân thiết từng đoạt giải thưởng, Emirates Skywards, có thể tích lũy Dặm thưởng với các đối tác toàn cầu của Emirates bao gồm các khách sạn, hãng hàng không, dịch vụ cho thuê ô tô, cửa hàng bán lẻ và ngân hàng. Hội viên có thể sử dụng Dặm thưởng để mua vé thưởng, nâng hạng hoặc tham gia các buổi hòa nhạc và sự kiện thể thao. Trong thời gian lưu trú hoặc quá cảnh tại Dubai, hành khách có thể tích lũy Dặm thưởng với các đối tác của Emirates như Dubai Mall, Arabian Adventures, Emirates Holidays. Tìm hiểu thêm về Emirates Skywards tại đây: https://www.emirates.com/vn/vietnamese/skywards/.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập emirates.com. Khách hàng có thể mua vé tại trang web emirates.com, tổng đài chăm sóc khách hàng và phòng vé của Emirates, hoặc thông qua các đại lý du lịch.

Emirates hiện đang khai thác các chuyến bay hàng ngày kết nối Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến Dubai và hơn 130 điểm đến khác trên khắp 6 châu lục.