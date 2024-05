Trải nghiệm mùa hè đáng nhớ tại Dubai với các chương trình ưu đãi độc quyền khi bay cùng Emirates

Emirates vừa ra mắt chương trình ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho du khách đến Dubai mùa hè này.

Theo đó, với mỗi vé máy bay khứ hồi, hành khách sẽ được tham quan miễn phí một số điểm du lịch nổi bật, hứa hẹn mang đến kỳ nghỉ hè thú vị mà không hề tốn kém.

Ngoài ra, khi du lịch hoặc quá cảnh tại Dubai, hành khách của Emirates có thể tận dụng thẻ lên máy bay để trải nghiệm các chương trình ưu đãi độc quyền tại các cửa hàng bán lẻ, giải trí và dịch vụ ăn uống, cũng như các điểm tham quan nổi tiếng và hệ thống spa cao cấp trên khắp Dubai và UAE.

Từ những cuộc phiêu lưu kỳ thú cho tới những trải nghiệm mua sắm khó cưỡng, du khách sẽ có một mùa hè khó quên tại Dubai.

Ghi dấu mùa hè cùng Emirates

Hành khách của Emirates sẽ được hưởng các ưu đãi tuyệt vời khi ghé thăm Đài quan sát The View at the Palm, Công viên giải trí AYA Universe, Khu nghỉ dưỡng phức hợp Dubai Parks & Resort và Công viên nước Wild Wadi Waterpark. Chương trình ưu đãi đặc biệt này có hiệu lực đối với hành khách đặt mua vé từ ngày 22/5 đến ngày 11/6/2024 cho các hành trình trong khoảng thời gian từ ngày 25/5 đến 31/8/2024.

Du khách đi một mình, đi cùng bạn bè hoặc gia đình, hay các cặp đôi đều có thể tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ hè tại Dubai với những trải nghiệm khó quên bao gồm:

Khu nghỉ dưỡng phức hợp Dubai Parks & Resorts – Mùa hè này, hành khách bay cùng Emirates sẽ được tặng vé vào cửa miễn phí tại một trong những công viên giải trí hàng đầu tại đây, tuỳ theo lựa chọn của hành khách. Du khách có thể hòa mình với niềm đam mê bóng đá tại Real Madrid World; quay về tuổi thơ và thoải mái vui chơi tại Legoland Dubai hoặc Công viên nước Legoland; hay du hành vào bộ phim Hollywood yêu thích tại Motiongate Dubai.

Công viên nước Wild Wadi Waterpark – Du khách có thể tránh xa cái nóng của mùa hè bằng cách thư giãn trên dòng sông hoặc tận hưởng cảm giác phấn khích khi chơi các trò chơi trượt nước tại Công viên nước Wild Wadi Waterpark.

Công viên giải trí tương tác AYA Universe – Khi đến với AYA Universe, du khách sẽ được mở mang tầm mắt và chiêm ngưỡng vẻ đẹp huyền bí của vũ trụ. Tại đây, du khách có thể thưởng thức và khám phá thế giới kỳ ảo tại các không gian trải nghiệm khác nhau. Hãy sẵn sàng để vui chơi, mộng mơ và thả mình với những đài quan sát đầy sao, dạo chơi trong những vườn hoa rực rỡ và băng qua những dòng sông tiếp nối kéo dài đến vô tận.

Đài quan sát The View at The Palm – Khi bay cùng Emirates trong mùa hè này, du khách sẽ có cơ hội ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của đường chân trời Dubai tại tháp Jumeirah Palm hoàn toàn miễn phí. Với độ cao 240 mét, The View là một địa điểm lý tưởng để chiêm ngưỡng toàn cảnh Dubai cùng những địa danh mang tính biểu tượng của thành phố.

Để nhận vé vào cửa miễn phí một lần cho những điểm du lịch trên, hành khách cần nhập mã ‘EKDXB25’ khi đặt mua vé máy bay trên website https://www.emirates.com/vn hoặc qua ứng dụng Emirates. Ngoài ra, nếu đặt chỗ qua đại lý du lịch, văn phòng bán vé của Emirates hoặc trung tâm liên hệ của hãng, hành khách cần gửi email đến địa chỉ Emiratesoffer@emirates.com và cung cấp các thông tin bao gồm số PNR, ngày đến Dubai, số điện thoại liên hệ và tên các thành viên đi cùng để nhận mã vào cửa riêng.

Tận hưởng ưu đãi độc quyền với thẻ My Emirates Pass

Nhằm mang đến kì nghỉ trọn vẹn nhất, Emirates dành tặng khách hàng các chương trình khuyến mãi độc quyền và các phần thưởng khác thông qua My Emirates Pass. Chương trình có hiệu lực từ ngày 01/05/2024 đến ngày 30/09/2024, hứa hẹn sẽ nâng tầm chuyến du lịch Dubai với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn.

Dù vui chơi tại các công viên nước ở Dubai hay tham quan đài quan sát cao nhất thế giới Burj Khalifa At The Top, du khách đều có thể tận hưởng một cách trọn vẹn các ưu đãi giảm giá cho vé vào cửa.

Để nhận ưu đãi và các chương trình khuyến mãi, hành khách chỉ cần xuất trình thẻ lên máy bay và giấy tờ tùy thân hợp lệ tại các địa điểm tham quan.

Đối với khách hàng làm thủ tục trực tuyến và tải thẻ lên máy bay vào Ứng dụng Emirates hoặc Ví di động, khách hàng cần chụp ảnh màn hình thẻ bay để xuất trình tại các địa điểm tham quan, do thẻ sẽ không được lưu tại ứng dụng sau khi hạ cánh.

Sự trở lại của lễ hội mùa hè Dubai Summer Surprises

Sự trở lại của lễ hội Dubai Summer Surprises hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm hồi hộp và thú vị cho du khách ở mọi lứa tuổi. Trong vòng 65 ngày, du khách sẽ được hưởng các ưu đãi mua sắm hấp dẫn, có cơ hội tham dự những buổi hòa nhạc quy tụ các ngôi sao hàng đầu, và tham gia vào những hoạt động giải trí sôi động. Trong khoảng thời gian từ ngày 28/06 đến 01/09/2024, du khách có thể sử dụng thẻ lên máy bay My Emirates Pass để tận hưởng lễ hội Dubai Summer Surprise một cách trọn vẹn nhất.

Bên cạnh đó, những tín đồ của giới thượng lưu hoàn toàn có thể đắm mình thư giãn trong những trải nghiệm mua sắm và ẩm thực đẳng cấp hàng đầu tại Dubai.

Tận hưởng trọn vẹn mùa hè cùng Emirates

Du khách có thể trải nghiệm kì nghỉ hè tuyệt vời với những dịch vụ hàng đầu thế giới và các hoạt động gia đình - với mức giá còn ưu đãi hơn từ Emirates.

Các hội viên của Emirates Skywards - chương trình khách hàng thân thiết từng đạt giải thưởng, có thể tích lũy Dặm thưởng khi sử dụng dịch vụ từ các đối tác trên toàn cầu của Emirates bao gồm các hệ thống khách sạn, hàng không, dịch vụ cho thuê ô tô, các cửa hàng bán lẻ và ngân hàng. Hội viên có thể sử dụng số Dặm đã tích luỹ để mua vé thưởng, nâng hạng hoặc thậm chí là đổi vé xem hòa nhạc và các sự kiện thể thao.