Đại học Harvard tiếp tục vướng rắc rối pháp lý về bê bối bài Do Thái

(Ngày Nay) - Một tòa án sơ thẩm liên bang ở thành phố Boston, bang Massachusetts (Mỹ) đã bác kháng cáo của trường Đại học Harvard liên quan vụ kiện của nhóm các sinh viên Do Thái cáo buộc trường đại học danh tiếng này để chủ nghĩa bài Do Thái lan rộng trong trường.

Thẩm phán Richard Stearns cho biết nguyên đơn có cơ sở khi cáo buộc rằng phản ứng của Đại học Harvard đối với các sự cố xảy ra trong khuôn viên trường là không thỏa đáng và "các sự kiện này cho thấy Đại học Harvard đã làm thất vọng sinh viên Do Thái của trường". Thẩm phán Stearns cũng hoài nghi lập luận của Đại học Harvard rằng một số hoạt động bị phản đối trong khuôn viên trường được Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ bảo vệ.

Vào tháng 1, một nhóm sinh viên Do Thái đã kiện Đại học Harvard, cáo buộc trường đã thực thi không đồng nhất các chính sách chống phân biệt đối xử, qua đó bỏ qua các biện pháp bảo vệ sinh viên Do Thái khỏi bị quấy rối, phớt lờ lời đề nghị được bảo vệ của họ và thuê những giáo sư ủng hộ bạo lực chống Do Thái và tuyên truyền chống Do Thái. Các sinh viên đã yêu cầu lệnh cấm nhằm chấm dứt các vi phạm của Đại học Harvard đối với Đạo luật Dân quyền năm 1964, trong đó cấm những bên nhận tiền tài trợ liên bang phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, tôn giáo và quốc tịch.