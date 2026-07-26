Đại hội XII Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: Chuyển mình vì một cộng đồng an toàn, tự cường

(Ngày Nay) - Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026-2031 dự kiến diễn ra trong hai ngày 27-28/7. Không chỉ nhìn lại một nhiệm kỳ ghi dấu nhiều đổi mới, Đại hội còn xác lập định hướng phát triển của Hội trong giai đoạn mới, với trọng tâm là xây dựng cộng đồng an toàn, tự cường, phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong công tác nhân đạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn.

Nhiệm kỳ của sự chuyển mình mạnh mẽ

Nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động; thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh và các thách thức nhân đạo mới làm gia tăng nhu cầu trợ giúp. Đồng thời, yêu cầu đổi mới tổ chức bộ máy, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả hoạt động đòi hỏi Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phải tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động.

Để đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hội viên và tình nguyện viên; đồng thời đẩy mạnh số hóa dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, tạo nền tảng cho chuyển đổi số toàn hệ thống. Đến cuối nhiệm kỳ, toàn quốc có 5.557 cán bộ Hội, gần 2,5 triệu hội viên, hơn 2,7 triệu thanh thiếu niên Chữ thập đỏ và trên 477.000 tình nguyện viên, tạo nguồn lực quan trọng để triển khai hiệu quả các hoạt động nhân đạo.

Dấu ấn nổi bật nhất của nhiệm kỳ là hoạt động nhân đạo tiếp tục phát triển mạnh cả về quy mô, chất lượng và tính bền vững. Các cấp Hội phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong huy động nguồn lực xã hội chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các nhóm dễ bị tổn thương; từng bước chuyển từ hỗ trợ trước mắt sang kết hợp trợ giúp khẩn cấp với hỗ trợ sinh kế, nâng cao năng lực tự cường của cộng đồng. Các phong trào, cuộc vận động như "Tết Nhân ái", "Tháng Nhân đạo", "Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái" và "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" tiếp tục lan tỏa sâu rộng. Trong nhiệm kỳ, tổng giá trị hoạt động xã hội nhân đạo đạt trên 15.000 tỷ đồng, trợ giúp hơn 35 triệu lượt người.

Bên cạnh hoạt động nhân đạo, Hội đổi mới công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai theo hướng lấy cộng đồng làm trung tâm; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, vận động nguồn lực, truyền thông và đối ngoại nhân đạo. Tổng giá trị hoạt động phòng ngừa, ứng phó thiên tai đạt trên 1.646 tỷ đồng, trợ giúp hơn 2,6 triệu lượt người. Hoạt động hợp tác quốc tế tiếp tục được mở rộng, góp phần nâng cao vị thế của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

Hoạt động nhân đạo phát triển mạnh cả về quy mô, chất lượng và tính bền vững; tổ chức Hội tiếp tục được củng cố; đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, truyền thông, vận động nguồn lực và đối ngoại nhân đạo đạt nhiều kết quả tích cực. Trong toàn nhiệm kỳ, tổng giá trị hoạt động nhân đạo đạt trên 21.100 tỷ đồng, trợ giúp trên 52 triệu lượt người, tạo tiền đề quan trọng để Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục đổi mới, phát huy tốt hơn vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, bước vào nhiệm kỳ 2026-2031 với những mục tiêu phát triển mới.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa XI, nếu khái quát nhiệm kỳ XI bằng một cụm từ thì đó là "nhiệm kỳ của sự chuyển mình mạnh mẽ". Sự chuyển mình ấy không chỉ thể hiện ở quy mô các hoạt động nhân đạo mà còn ở tư duy phát triển, phương thức tổ chức hoạt động và cách huy động nguồn lực xã hội. Giá trị lớn nhất mà nhiệm kỳ XI để lại không chỉ là những kết quả đạt được hay nguồn lực huy động được, mà còn là niềm tin ngày càng lớn của người dân, doanh nghiệp và các đối tác quốc tế đối với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Chính những kết quả và sự chuyển mình đó đã tạo nền tảng để Hội Chữ thập đỏ Việt Nam bước vào nhiệm kỳ XII với mục tiêu không chỉ mở rộng quy mô hoạt động nhân đạo mà còn nâng cao năng lực thích ứng của cộng đồng trước những thách thức mới.

Hướng tới một cộng đồng an toàn và tự cường hơn

Kế thừa những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ XI, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII xác định mục tiêu xây dựng Hội phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong công tác nhân đạo; đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội và nâng cao năng lực ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai cực đoan, dịch bệnh và các rủi ro nhân đạo phi truyền thống ngày càng diễn biến phức tạp, yêu cầu đặt ra không chỉ là cứu trợ kịp thời mà còn phải xây dựng những cộng đồng có khả năng chủ động thích ứng và phục hồi.

Theo Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, một cộng đồng an toàn không phải là cộng đồng không có thiên tai mà là cộng đồng có đủ năng lực để chủ động phòng ngừa, thích ứng và phục hồi sau mọi rủi ro. Đây cũng là tư duy xuyên suốt mà Hội xác định trong nhiệm kỳ 2026-2031. Nếu trước đây hoạt động nhân đạo chủ yếu tập trung vào cứu trợ sau thiên tai thì hiện nay cách tiếp cận đó không còn đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Điều người dân cần không chỉ là lương thực hay nhu yếu phẩm khi thiên tai xảy ra mà còn là kiến thức, kỹ năng và điều kiện để tự bảo vệ mình, giảm thiểu thiệt hại, nhanh chóng ổn định cuộc sống và phục hồi sinh kế. Chính vì vậy, công tác nhân đạo phải được triển khai xuyên suốt từ phòng ngừa, chuẩn bị, ứng phó đến phục hồi và phát triển bền vững.

Xuất phát từ yêu cầu đó, Đại hội XII xác định Chương trình "Cộng đồng an toàn, sẵn sàng trước thiên tai, thảm họa" là chương trình trọng điểm của nhiệm kỳ 2026-2031. Chương trình hướng tới xây dựng cộng đồng có khả năng phòng ngừa, ứng phó và phục hồi trước thiên tai, thảm họa; nâng cao năng lực của cán bộ Hội, tình nguyện viên và người dân về sơ cấp cứu, quản lý rủi ro thiên tai và hành động sớm; phát triển các mô hình sinh kế thích ứng với điều kiện của từng địa phương; đồng thời ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong cảnh báo sớm, điều phối cứu trợ và quản lý nguồn lực nhân đạo.

Bên cạnh chương trình trọng điểm, Đại hội XII xác định tiếp tục xây dựng tổ chức Hội theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp và hiện đại; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị, điều hành và tổ chức các hoạt động nhân đạo; đổi mới phương thức huy động nguồn lực xã hội và mở rộng hợp tác quốc tế.

Bên cạnh đó, Hội tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế, chủ động tiếp cận các mô hình, kinh nghiệm và nguồn lực của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế nhằm nâng cao năng lực ứng phó với các tình huống khẩn cấp, thích ứng với biến đổi khí hậu và giải quyết các vấn đề nhân đạo mới nổi.

Tiến sĩ Nguyễn Hải Anh cho biết, điều Hội hướng tới trong nhiệm kỳ mới không chỉ là mở rộng quy mô hoạt động mà quan trọng hơn là nâng cao năng lực chống chịu của cộng đồng trước mọi rủi ro. Khi mỗi người dân có kiến thức, kỹ năng và điều kiện để tự bảo vệ mình, mỗi địa phương có khả năng chủ động ứng phó với thiên tai, dịch bệnh và các tình huống khẩn cấp, công tác nhân đạo sẽ thực sự phát huy giá trị bền vững. Đó cũng là nền tảng để Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong công tác nhân đạo trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Từ những kết quả của nhiệm kỳ XI và định hướng được xác lập tại Đại hội XII, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đang từng bước chuyển từ tư duy cứu trợ sang xây dựng năng lực tự cường của cộng đồng, hướng tới một nền nhân đạo chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững hơn.