Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cứu trợ khẩn cấp người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 11

(Ngày Nay) - Ngày 8/10, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam quyết định triển khai cứu trợ khẩn cấp đợt 1 cho người dân tại các tỉnh: Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Nghệ An bị thiệt hại nặng do bão số 11 (Matmo) và hoàn lưu sau bão.
Để kịp thời hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, Trung ương Hội phân bổ gần 1,7 tỷ đồng cứu trợ khẩn cấp gồm tiền mặt, hàng hóa thiết yếu và các hộp bột lọc nước P&G, cụ thể: Tỉnh Cao Bằng (400 triệu đồng tiền mặt, 300 thùng hàng gia đình và 48.000 gói bột lọc nước P&G); tỉnh Thái Nguyên (300 triệu đồng tiền mặt và 48.000 gói bột lọc nước P&G); tỉnh Lạng Sơn (300 triệu đồng tiền mặt và 48.000 gói bột lọc nước P&G); tỉnh Nghệ An (223.680 gói bột lọc nước P&G hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng nước sạch).

Nguồn kinh phí cứu trợ được trích từ Chiến dịch “Chung tay vượt lũ” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động thông qua tài khoản H2025 (Ngân hàng Vietcombank). Đoàn công tác của Hội sẽ trực tiếp đến địa phương thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho người dân trong những ngày tới. Trung ương Hội sẽ tiếp tục sử dụng 3,6 tỷ đồng từ nguồn Chiến dịch “Chung tay vượt lũ” để mua hàng hóa gia đình phục vụ công tác ứng phó khẩn cấp khi có thiên tai, thảm họa.

Hoạt động cứu trợ khẩn cấp lần này tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong công tác nhân đạo, kịp thời chia sẻ khó khăn, giúp người dân các tỉnh sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Tính đến tối 7/10, hoàn lưu bão số 11 đã gây mưa lớn, ngập úng và sạt lở nghiêm trọng tại nhiều tỉnh phía Bắc, làm 3 người chết, 4 người mất tích, gần 10.000 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, hàng nghìn ngôi nhà ngập sâu. Đập thủy điện Bắc Khê 1 (thôn Bắc Khê, xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn) bị vỡ với chiều dài hơn 5m... Nhiều tuyến giao thông, đường sắt, khu vực cấp điện bị ảnh hưởng nặng, các ngành, địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả. Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương khẩn trương kiểm tra an toàn hồ, đập thủy lợi, hồ thủy điện nhỏ, đồng thời tập trung khắc phục hậu quả và bảo đảm an toàn cho người dân vùng nguy cơ cao.

