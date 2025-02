Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Bộ Tổng Tham mưu

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương Bộ Tổng Tham mưu đã chuẩn bị tốt nội dung buổi làm việc; các ý kiến phát biểu thẳng thắn, trách nhiệm, đề xuất, kiến nghị với Bộ nhiều chủ trương, giải pháp có ý nghĩa thiết thực để nâng cao chất lượng công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội trong thời gian tới. Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục chủ động, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, đánh giá đúng tình hình; triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cùng với đó, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, theo dõi, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng; bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ; phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cả nước và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục điều chỉnh tổ chức lực lượng tinh, gọn, mạnh theo Nghị quyết số 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 230 của Quân ủy Trung ương; tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, tuyển dụng, tuyển chọn tuyển sinh, chiêu sinh đào tạo chặt chẽ, chất lượng. Chỉ đạo toàn quân huấn luyện cho các đối tượng chặt chẽ, bảo đảm chương trình, kế hoạch. Đồng thời, đăng cai và tham gia thi đấu các giải thể thao trong nước và quốc tế đạt kết quả cao; chỉ đạo diễu binh, diễu hành trong Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chặt chẽ, an toàn; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Cùng với đó, Bộ Tổng Tham mưu duy trì nghiêm chế độ ứng trực cứu hộ, cứu nạn ở các cấp, nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, dịch bệnh và thảm họa môi trường. Duy trì nghiêm chế độ nền nếp, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; xây dựng đơn vị điểm toàn diện và xây dựng đơn vị điểm từng mặt công tác, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ.

Năm 2024, Bộ Tổng Tham mưu đã hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; nổi bật là thường xuyên theo dõi, đánh giá, dự báo đúng tình hình, nhất là trên tuyến biên giới, biển đảo, địa bàn trọng điểm; triển khai đồng bộ chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; trình Quốc hội thông qua dự án Luật Phòng không nhân dân với sự tán thành cao của các đại biểu Quốc hội.

Toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ; phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cả nước, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Quân đội.

Toàn quân thực hiện chủ đề “Năm cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh”; thực hiện tốt công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự năm 2024; tuyển chọn, tuyển sinh, chiêu sinh đào tạo và thực hiện chế độ chính sách cho các đối tượng. Cùng với đó, tổ chức huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị, nâng cao khả năng sẵn sàng động viên công nghiệp quốc phòng; tiếp tục đổi mới, đột phá nhiệm vụ huấn luyện; chỉ đạo công tác huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập cho các đối tượng bảo đảm nội dung, chương trình, kế hoạch; tổ chức diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, Giao lưu quân nhạc năm 2024, tham gia các hoạt động Kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân chặt chẽ, an toàn, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Toàn quân tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án về đổi mới công tác giáo dục - đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới. Công tác dân quân tự vệ, quốc phòng ở các ban, bộ, ngành, địa phương có nhiều đổi mới, bảo đảm chặt chẽ, chất lượng. Duy trì nghiêm chế độ ứng trực ở các cấp, kịp thời điều động lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn hiệu quả. Điều động trên 210.000 lượt bộ đội và dân quân tự vệ, trên 8.700 lượt phương tiện, tham gia tìm kiếm cứu nạn trên 1.300 vụ, cứu được trên 1.800 người và trên 100 phương tiện. Tham mưu triển khai thực hiệu quả công tác Đối ngoại quốc phòng và hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc…

Ngoài ra, toàn quân duy trì nghiêm chế độ nền nếp, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số được đẩy mạnh, đạt kết quả tốt. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ bảo đảm bí mật, an ninh, an toàn, không để bị động, bất ngờ; tổ chức tốt các hoạt động vui Xuân, đón Tết tại các cơ quan, đơn vị trong toàn quân; giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2025 bảo đảm chặt chẽ, an toàn.