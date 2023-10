Đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch trong mùa mưa bão

Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã ban hành Văn bản số 4584/BVHTTDL-DLQGVN gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tăng cường quản lý điểm đến.

Đáng chú ý, Bộ đề nghị các địa phương phải tiến hành rà soát, cảnh báo, có phương án đảm bảo an toàn cho khách du lịch tại các khu, điểm du lịch đặc biệt trong mùa mưa bão và các điều kiện thời tiết bất thường.

Các địa phương thực hiện xúc tiến quảng bá điểm đến, tổ chức sự kiện thu hút du khách trong và ngoài nước, thúc đẩy liên kết phát triển sản phẩm giữa các địa phương, doanh nghiệp. Đồng thời, mỗi địa phương đẩy mạnh tuyên truyền ứng xử văn minh du lịch tại điểm đến; đảm bảo trung tâm hỗ trợ du khách, đường dây nóng hoạt động hiệu quả, kịp thời cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại của khách du lịch trên địa bàn.

Văn bản cũng nêu rõ: Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp với một số địa phương kiểm tra chuyên đề việc chấp hành quy định pháp luật trong kinh doanh du lịch.

Qua kiểm tra cho thấy ở một số địa phương còn tồn tại một số vấn đề cần tiếp tục tăng cường giám sát, chấn chỉnh. Đó là việc tuân thủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành; đảm bảo tiêu chuẩn về cơ sở vật chất kỹ thuật và chất lượng dịch vụ lưu trú du lịch theo hạng sao đã được công nhận; việc đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, vệ sinh môi trường tại các khu, điểm du lịch…

Bộ đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với cơ quan chức năng tập trung thực hiện hiệu quả một số nội dung nhằm tích cực triển khai Nghị quyết số 82/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững theo hướng “Sản phẩm đặc sắc-Dịch vụ chuyên nghiệp-Thủ tục thuận tiện, đơn giản-Giá cả cạnh tranh-Môi trường vệ sinh sạch, đẹp-Điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện.”



Theo Nghị quyết, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đề nghị các địa phương yêu cầu doanh nghiệp du lịch, ban quản lý các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về du lịch và pháp luật liên quan.

Các bên liên quan chủ động kiểm tra, nâng cấp cơ sở vật chất, quy trình phục vụ, đảm bảo an ninh, an toàn, chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch; tuân thủ các quy định về phòng, chống cháy nổ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong các cơ sở kinh doanh du lịch. Đồng thời các đơn vị có biện pháp bảo vệ môi trường du lịch, thu gom, xử lý rác thải, chất thải đúng quy định; thực hiện nghiêm quy định về niêm yết giá công khai, bán đúng giá niêm yết.

Các đơn vị chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không đảm bảo điều kiện kinh doanh du lịch, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ du lịch; hành vi vi phạm pháp luật du lịch và pháp luật liên quan. Đồng thời, các bên liên quan cần kiểm soát chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn, đặc biệt là dịch vụ lữ hành, lưu trú, vận chuyển, hướng dẫn du lịch, ăn uống và dịch vụ khác tại các khu, điểm du lịch và cơ sở vui chơi giải trí.

Ở mỗi điểm đến cần triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khu, điểm du lịch. Lực lượng chức năng rà soát, chỉ dẫn, phân luồng giao thông, phòng chống tai nạn, ùn tắc, tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận các khu, điểm du lịch. Đồng thời, các bên liên quan kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý các hành vi gây mất an toàn cho khách du lịch nhất là vận chuyển khách du lịch bằng ôtô, phương tiện thủy nội địa...

Ngành du lịch đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; xây dựng, vận hành các hệ thống du lịch thông minh nhằm quản lý điểm đến hiệu quả, an toàn, văn minh, thân thiện.