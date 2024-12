Dàn Anh Trai giao lưu cùng các bạn trẻ tại Trung ương Đoàn TNCS HCM & tham quan Nhà truyền thống Báo Nhân Dân

Những tình cảm, sự ghi nhận và động viên từ các đơn vị, cùng tình yêu mến của người dân Thủ đô, đã tiếp thêm động lực để các Anh Trai sẵn sàng mang đến những màn trình diễn đầy cảm xúc. Âm nhạc của họ sẽ là nơi lòng tự hào, tình yêu quê hương và khát vọng lan tỏa giá trị đẹp đẽ hòa quyện, chạm đến trái tim khán giả Thủ đô và cả nước.

Tiếp nối hành trình “Về nguồn” đầy ý nghĩa, sau khi viếng Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 05/12, các nghệ sĩ của Anh Trai “Say Hi” đã có buổi giao lưu tại Cơ quan Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vào ngày 06/12. Sự kiện là dịp để các nghệ sĩ trẻ kết nối cùng thế hệ thanh niên Thủ đô, chia sẻ giá trị văn hóa, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, và khẳng định vai trò thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, phát huy truyền thống quý báu của đất nước.

Sẵn sàng cho đêm nhạc bùng nổ tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, dàn nghệ sĩ hứa hẹn mang đến những màn trình diễn tràn đầy năng lượng, kết nối cảm xúc và lan tỏa tình yêu quê hương đến khán giả Thủ đô.

Phát biểu tại sự kiện, Ông Đào Văn Kính – Phó Chủ tịch DatVietVAC Group Holdings cho biết: “Buổi gặp mặt hôm nay tiếp tục là cơ hội để DatVietVAC và Trung ương Đoàn thắt chặt hơn nữa quan hệ đồng hành. Các nền tảng của Tổ hợp sinh thái DatVietVAC với hơn 158 tỷ lượt xem trên toàn cầu/ năm sẽ được sử dụng để phối hợp tuyên truyền, lan toả các thông tin, hoạt động, sản phẩm nghiệp đầu ngành, DatVietVAC tin tưởng sẽ góp phần gắn kết giới văn nghệ sỹ toàn quốc, đặc biệt là các nghệ sĩ trẻ để truyền tải các giá trị, thông điệp tốt đẹp, giáo dục, định hướng cho tuổi trẻ”.truyền thông, định hướng của Đoàn tới khán giả trẻ. Đồng thời, với vai trò của một doanh

Đáp lại đề xuất của Ông Đào Văn Kính, Ông Nguyễn Minh Triết - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam ghi nhận đóng góp quan trọng của DatVietVAC cho ngành công nghiệp văn hóa trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh vai trò của các nghệ sĩ trẻ: “Hy vọng rằng hai bên sẽ phối hợp để khai thác các thế mạnh và có được những sản phẩm chất lượng cao hơn nữa. Chúng tôi cũng rất mong muốn DatVietVAC và các bạn nghệ sĩ tiếp tục có được những sản phẩm văn hóa nghệ thuật lan tỏa mạnh mẽ để thực hiện sứ mệnh chấn hưng văn hóa và đưa văn hóa Việt Nam phát triển ngang tầm và cao hơn so với khu vực, thế giới. Từng bạn nghệ sĩ là những hạt nhân, sẽ tiếp tục trau dồi bản thân. Các bạn đã có nhiều thành công thì cần phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn khi các bạn có thể ảnh hưởng tới hàng chục triệu thanh niên đang học theo mình, nhìn theo mình. Vì vậy, mong rằng các bạn sẽ là những tấm gương để thế hệ trẻ có thể được tiếp cận những câu chuyện đẹp, hình ảnh đẹp, rất năng động, rất sáng tạo.”

Nhân dịp này, VieON - thành viên của DatVietVAC Group Holdings - trao tặng 100 thẻ VieON và 300 vé tham dự chương trình Anh Trai “Say Hi” – Concert 4 vào ngày 09/12 tới Trung ương Đoàn, sẵn sàng đưa các bạn trẻ Thủ đô hòa mình vào bữa tiệc âm nhạc sôi động và không khí cuồng nhiệt của concert tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Trung ương Đoàn cũng gửi tặng các phần quà lưu niệm, thể hiện sự ghi nhận đối với đóng góp của các nghệ sĩ trong việc lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng giới trẻ. Cũng tại sự kiện Anh Trai HIEUTHUHAI có những chia sẻ ý nghĩa: “Em mong muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với các anh chị Đoàn viên Đoàn TNCS HCM - những người yêu nước, có khát khao có hoài bão và gương mẫu. Đó là những đức tính mà một “thần tượng của giới trẻ” cần phải có.

Em cùng các Anh Trai may mắn khi được đồng hành trong “Anh Trai Say Hi” suốt thời gian qua. Chương trình đã thực sự cũng tạo ra một thế hệ nghệ sĩ trẻ có ý thức và ý niệm cao về văn hóa, chuyên nghiệp và toàn diện để kế thừa phát triển ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, lan tỏa tới thế hệ thanh thiếu niên – những chủ nhân tương lai của đất nước.Sức trẻ, lòng nhiệt huyết và suối nguồn sáng tạo không ngừng nghỉ là những gì tuổi trẻ mang đến cho Anh Trai “Say Hi". Chúng ta đã cùng tạo nên một hiện tượng âm nhạc chưa từng có. Chúng ta có quyền tự hào về sức trẻ Việt Nam. Mong rằng sẽ tiếp tục mang đến thêm nhiều sản phẩm sáng tạo và chất lượng trong thời gian tới”

Tham gia chia sẻ tại sự kiện còn có các nghệ sĩ và khách mời: NSND Lan Hương: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn vì các bạn – những nghệ sĩ trẻ đang rất yêu văn hóa Việt. Tình yêu của các bạn hiện được lan tỏa ra nhiều thế hệ trẻ. Cháu nội tôi mới học lớp ba, lớp năm đã mê mẩn các bạn. Đấy là một tín hiệu tích cực mà tôi thấy nhiều chương trình nghệ thuật của Việt Nam hiện nay như Anh Trai “Say Hi” đang làm rất tốt. Rõ ràng các bạn khiến tôi thấy mình trẻ trung hơn khi được tiếp xúc gần gũi và học hỏi nhiều điều từ các bạn. Mong rằng các bạn lại phát huy tình yêu, năng lượng, sức trẻ của mình để lan tỏa, đem đến nhiều nét đẹp hơn nữa đến với khán giả trong nước và quốc tế để chúng ta có quyền tự hào với toàn thế giới rằng mình không thua kém gì!”

NSƯT Trịnh Mai Nguyên – Trưởng đoàn kịch đương đại, Nhà hát Kịch Việt Nam: “Tôi tự hào về các bạn, bởi trên thị trường giải trí đang xuất hiện những bạn trẻ rất là tài năng. Sức ảnh hưởng của các bạn đối với giới trẻ bây giờ đang rất lớn. Vậy thì hãy cố gắng làm sao để đưa giá trị, hồn cốt của dân tộc vào trong những tác phẩm của mình và lớn hơn nữa hãy đưa hình ảnh của dân tộc vươn ra với thế giới”

Ông Nguyễn Kim Quy – Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam: “Với vai trò và trách nhiệm đối với thanh niên Việt Nam, chúng tô imong muốn rằng các bạn Anh Trai “Say Hi” sẽ tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội, tư vấn cho các bạn trẻ sống đẹp, sống có ích. Và tiếp theo đó, mong rằng các bạn sẽ tham gia vào tổ chức nghệ sĩ trẻ Việt Nam để chúng ta cùng nhau đóng góp xây dựng vào nền văn hóa nghệ thuật nước nhà, cũng như định hướng tích cho các bạn trẻ”.

Trong hành trình "Về nguồn," các nghệ sĩ Anh Trai “Say Hi” đã ghé thăm Tòa soạn Báo Nhân Dân tại số 71 Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thành lập năm 1951, Báo Nhân Dân là cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, đóng vai trò tiên phong trong nền báo chí cách mạng. Suốt chặng đường phát triển, báo đã trở thành cầu nối quan trọng truyền tải chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời phản ánh tiếng nói của nhân dân trong mọi giai đoạn lịch sử.

Chuyến thăm không chỉ mang lại những trải nghiệm ý nghĩa về lịch sử và văn hóa báo chí cách mạng mà còn giúp các nghệ sĩ trẻ thấm nhuần tinh thần yêu nước và trách nhiệm lan tỏa giá trị tích cực. Hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), hoạt động này là dịp để báo chí và nghệ sĩ cùng kết nối, khẳng định sứ mệnh truyền cảm hứng và tạo động lực cho khán giả cả nước.

Trong không gian trang nghiêm của Nhà Truyền thống Báo Nhân Dân, các nghệ sĩ Anh Trai “Say Hi” đã được lắng nghe những câu chuyện xúc động về vai trò của báo chí cách mạng trong công cuộc đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước. Đặc biệt, các nghệ sĩ còn lưu giữ kỷ niệm đáng nhớ khi chụp ảnh tại gốc cây đa 300 tuổi trong khuôn viên tòa soạn – một biểu tượng lịch sử, từng được biết đến với tên gọi Cây đa Đông Dương, và là một trong những gốc đa cổ thụ đẹp nhất Hà Nội.

Chuyến thăm không chỉ là dịp để các nghệ sĩ trẻ thêm hiểu biết về lịch sử và văn hóa dân tộc, mà còn khẳng định trách nhiệm xã hội của họ trong việc bảo tồn và lan tỏa những giá trị truyền thống, góp phần nuôi dưỡng niềm tự hào và tinh thần sáng tạo trong cộng đồng.

Ông Lê Quốc Minh – Ủy viên Trung Ương Đảng, Phó ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân phát biểu: “Báo Nhân Dân là cơ quan quan trọng nhất của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Chúng tôi đã phát triển từ hình ảnh chính thống và truyền thống, trở nên rất đổi mới, rất là hiện đại và là cơ quan chuyển đổi số hàng đầu tại Việt Nam. Trong vòng ba năm qua, báo Nhân Dân làm nhiều các sản phẩm thú vị và đặc biệt nhắm đến giới trẻ. Hôm nay, chúng tôi rất vui mừng được đón các nghệ sĩ đến đây để thăm báo Nhân Dân và tìm hiểu về cột mốc rất đặc biệt là 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam. Năm 2025, chúng tôi hướng nhiều hoạt động kỉ niệm ý nghĩa và chuyến thăm của Đoàn DatVietVAC và Anh Trai “Say Hi” là một phần quan trọng trong số đó”.

Đáp lời ông Lê Quốc Minh, ông Đinh Bá Thành – Chủ tịch, Tổng giám đốc DatVietVAC Group Holdings có những chia sẻ rất cảm xúc: “Tôi xin cảm ơn ban lãnh đạo của Báo Nhân dân đã nhìn vấn đề để tiếp cận rất nhân dân. Các nghệ sĩ phải nói tiếng nói của người đại diện nhân dân Việt Nam đến thế giới bên ngoài và làm sao cho mọi người, kể cả những người không phải là người Việt thấy được khát vọng tự hào là người Việt Nam. Thay vì cố gắng đi theo những người khác, chúng ta phải xây dựng và quyến rũ được thế giới để họ ngưỡng mộ và học hỏi từ đất nước này. Những kết quả của Anh Trai “Say Hi” dựa trên nền tảng DatVietVAC cố gắng xây dựng trong vòng 30 năm qua. Thứ nhất là sự chính trực, thứ hai là phát kiến và sáng tạo. Nếu chương trình của chúng ta không nguyên thủy, không phát kiến, không sáng tạo thì sẽ không có những dòng chảy ủng hộ một cách tuyệt đối và tự nhiên như vậy. Nói về sáng tạo thì có nhiều hướng khác nhau từ Creativity, Innovative, Breakthrough. Breakthrough là những gì chúng ta đang làm được, là mức độ sáng tạo chưa từng có thể xảy ra. Đây là di sản chúng ta cố gắng gìn giữ và tiếp tục đóng góp phát triển nhiều hơn.”

Trong dịp này, VieON trao tặng 100 thẻ VieON, 300 vé mời tham dự Anh Trai “Say Hi” – Concert 4 và 1000 poster có chữ ký của 30 Anh Trai dành tặng cho các độc giả của Báo Nhân Dân. Đây là món quà thể hiện sự trân trọng của chương trình Anh Trai “Say Hi” đối với Báo Nhân Dân, tạo cầu nối giữa nghệ thuật và báo chí truyền thông để cùng lan tỏa những thông điệp ý nghĩa tới cộng đồng.Tổng kết về hành trình “Về nguồn” và chuyến thăm quan tại tòa soạn Báo Nhân Dân, Anh Trai HIEUTHUHAI cho biết: “Vì lịch trình nên em không được tham gia từ đầu hành trình “Về nguồn” nhưng em vẫn luôn theo dõi sát sao và biết mọi người đã có hoạt động rất ý nghĩa, như viếng thăm Lăng Bác, Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ... Những hoạt động này không chỉ đơn giản là một hành trình trải nghiệm mà còn giúp tất cả anh em ở đây có thêm ý thức về việc người trẻ phải yêu Tổ quốc như thế nào, phải sống một cách có giá trị với xã hội, với đất nước. Nhân cơ hội này em cũng muốn cảm ơn báo Nhân Dân và cũng như các đơn vị báo chí khác đã luôn đồng hành và yêu thương Anh Trai “Say Hi”. Cảm ơn mọi người rất nhiều!”

Anh Trai “Say Hi” – hiện tượng văn hóa âm nhạc có sức ảnh hưởng lớn nhất năm 2024, là mốc son đáng nhớ trong hành trình 30 năm trường chinh của DatVietVAC Group Holdings, cho thấy văn hóa Việt Nam đang ngày càng phát triển và hội nhập trên thế giới với nền tảng là thế hệ nghệ sĩ trẻ toàn năng.Hành trình của Anh Trai “Say Hi” đã và đang tạo nên những điểm chạm cảm xúc bất ngờ và rất khó quên cho khán giả cả nước. Nhờ sự ủng hộ nồng nhiệt của triệu triệu trái tim từ Nam ra Bắc, và hưởng ứng của cộng đồng người Việt trên toàn thế giới, Anh Trai “Say Hi” - một format hoàn toàn mới 100%, Make in Việt Nam, đã ghi nhận hơn 12 tỷ lượt xem, lan tỏa mạnh mẽ âm nhạc thịnh hành và suối nguồn năng lượng tươi trẻ đến khán giả mọi lứa tuổi. Sau chuỗi concert sáng láng tại TP.HCM chiếm trọn tình yêu của đông đảo khán giả cả nước, đây là lần đầu tiên chương trình Anh Trai “Say Hi” tổ chức hành trình “Về nguồn” với nhiều hoạt động trải nghiệm và cảm nhận những giá trị văn hóa lịch sử và giao lưu cùng khán giả tại Thủ đô trước khi 2 đêm concert chính thức diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào ngày 07/12 và 09/12. Hành trình “Về nguồn” thể hiện tinh thần kết nối sâu sắc giữa nghệ thuật, các nghệ sĩ trẻ và các giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống Việt Nam. Việc tổ chức chuỗi hoạt động “Về nguồn” tại Hà Nội không chỉ thể hiện sự tri ân đối với giá trị truyền thống mà còn khẳng định trách nhiệm xã hội của chương trình trong việc truyền cảm hứng và lan tỏa các giá trị tích của văn hóa lịch sử dân tộc đến với khán giả. Cùng theo dõi TRỌN VẸN và ĐỘC QUYỀN hành trình “Về nguồn” của Anh Trai “Say Hi” trên VieON.