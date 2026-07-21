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Danh mục dịch vụ sự nghiệp công của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sử dụng ngân sách Nhà nước

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 1310/QĐ-TTg ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo các nhóm trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Danh mục dịch vụ sự nghiệp công của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sử dụng ngân sách Nhà nước

Danh mục gồm 32 dịch vụ chia thành 7 nhóm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước gồm: Nhóm văn hóa có 18 dịch vụ; nhóm thể dục, thể thao có 3 dịch vụ; nhóm du lịch có 3 dịch vụ; nhóm báo chí có 3 dịch vụ; nhóm xuất bản có 1 dịch vụ; nhóm thông tin điện tử có 2 dịch vụ; nhóm dịch vụ khác thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 2 dịch vụ.Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công chi tiết (thiết yếu và cơ bản) làm cơ sở đấu thầu, đặt hàng và giao nhiệm vụ (nếu cần thiết) theo quy định; bảo đảm phù hợp với các quy định pháp luật liên quan và phạm vi các nhóm dịch vụ sự nghiệp công đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định này.

Việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo các nhóm trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo danh mục ban hành kèm theo Quyết định này thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn liên quan; Nghị định số 32/2019/NĐ-CP quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên; Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, Nghị định số 60/2021/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 111/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP và các quy định của pháp luật liên quan.

Căn cứ danh mục các nhóm dịch vụ sự nghiệp công ban hành theo Quyết định này và Danh mục dịch vụ sự nghiệp công chi tiết do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành (nếu có), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo phân cấp thuộc phạm vi quản lý của địa phương và phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương trong phạm vi dự toán được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua, gửi Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để giám sát trong quá trình thực hiện.

PV
Danh mục dịch vụ sự nghiệp công Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ngân sách Nhà nước

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