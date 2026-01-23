Danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV đã được công bố tại phiên bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ khóa XIV diễn ra chiều nay 23/1.

Sáng 23/1, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiến hành phiên họp để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

Tại phiên bế mạc Đại hội chiều 23/1, đồng chí Trần Thanh Mẫn báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

Danh sách Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV:

1. ĐỒNG CHÍ TÔ LÂM, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Quân ủy Trung ương

2. TRẦN THANH MẪN, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội khóa XV

3. TRẦN CẨM TÚ, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương

4. LÊ MINH HƯNG, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

5. ĐỖ VĂN CHIẾN, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội

6. BÙI THỊ MINH HOÀI, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

7. PHAN VĂN GIANG, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

8. LƯƠNG TAM QUANG, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an

9. NGUYỄN DUY NGỌC, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Thành ủy Hà Nội

10. NGUYỄN TRỌNG NGHĨA, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

11. TRỊNH VĂN QUYẾT, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

12. LÊ HOÀI TRUNG, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

13. LÊ MINH TRÍ, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương

14. TRẦN LƯU QUANG, Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh

15. PHẠM GIA TÚC, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

16. TRẦN SỸ THANH, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

17. NGUYỄN THANH NGHỊ, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương

18. ĐOÀN MINH HUẤN, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

19. TRẦN ĐỨC THẮNG, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Danh sách Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV:

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã biểu quyết thông qua số lượng Ban Bí thư khóa XIV gồm 13 đồng chí trong đó có 10 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư theo cơ cấu.

Ba đồng chí bầu tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bầu 3 đồng chí tham gia Ban Bí thư khóa XIV gồm:

1. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước.

2. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ.

3. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao.

Trên cơ sở kết quả giới thiệu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị khóa XIV đã phân công đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị tái giữ chức Thường trực Ban Bí thư khóa XIV.

(Ngày Nay) - Nhân dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có cuộc trao đổi với báo chí về những kết quả đã đạt được của ngành Tài chính trong nhiệm kỳ vừa qua và những nhiệm vụ, giải pháp của ngành trong giai đoạn tới.
(Ngày Nay) - Ngày 21/1, YouTube đã công bố kế hoạch ra mắt tính năng cho phép người dùng tạo ra các phiên bản kỹ thuật số dựa trên hình ảnh cá nhân. Động thái này được xem là lời hồi đáp từ nền tảng thuộc sở hữu của Google đối với tính năng Cameo trên Sora, một ứng dụng tạo video đình đám của OpenAI.
