Hủy các chuyến bay từ Việt Nam đến một số nước tại khu vực Trung Đông

(Ngày Nay) - Các hãng hàng không nước ngoài khai thác tại Việt Nam tiếp tục hủy các chuyến bay giữa Hà Nội đến một số nước Trung Đông do tình hình căng thẳng tại khu vực này.

Cục Hàng không Việt Nam vừa cập nhật về thông tin kế hoạch bay của các hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam có các đường bay đến Trung Đông trong ngày hôm nay (4/3) do ảnh hưởng về xung đột tại khu vực này.

Cụ thể, Hãng hàng không Qatar Airways (Qatar) hủy chuyến 2 bay từ Hà Nội-Doha gồm: QR983 lúc 8h55 có 228 hành khách; QR977 lúc 19h10 ngày 4/3/2026 bị hủy, có 251 hành khách. Ngoài ra, chuyến bay vận chuyển hàng hoá QR8951 vào lúc 6h10 cùng ngày cũng bị hủy.

Về chính sách hỗ trợ, Qatar Airways sẽ miễn phí thay đổi ngày khởi hành trong vòng 14 ngày kể từ ngày khởi hành ban đầu; hoặc hoàn lại phần giá trị vé chưa sử dụng theo quy định, đối với hành khách có vé trong giai đoạn từ 28/2 đến 10/3/2026.

Trong thời gian này, do lưu lượng cuộc gọi đến trung tâm chăm sóc khách hàng tăng cao, Qatar Airways khuyến nghị hành khách liên hệ trực tiếp, nếu hành trình dự kiến trong vòng 48 giờ tới.

“Hành khách có thể chủ động quản lý đặt chỗ và thực hiện thay đổi thông qua website chính thức hoặc ứng dụng di động của hãng. Trường hợp hành khách đặt vé qua đại lý du lịch hoặc các nền tảng bên thứ ba, đề nghị liên hệ trực tiếp đơn vị xuất vé để được hỗ trợ," phía Hãng hàng không Qatar Airways cho hay.

Hãng hàng không Emirates (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất-UAE) có chuyến bay số hiệu EK395 từ Hà Nội-Dubai lúc 00h25 ngày 5/3 chưa có thông tin.

Hãng hàng không Etihad Airways (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất-UAE) hủy chuyến bay EY433 lúc 20h ngày 5/3 với 246 hành khách từ Hà Nội-Sân bay quốc tế Zayed (UAE).

Hãng hàng không Turkish Airlines (Thổ Nhĩ Kỳ) vẫn khai thác bình thường các chuyến bay giữa Hà Nội và Istanbul gồm: TK252/TK253 lúc 7h20/9h và TK164/TK165 lúc 15h25/22h55 ngày 4/3.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động theo dõi, đánh giá rủi ro, điều chỉnh kế hoạch khai thác nhằm đảm bảo an toàn, phù hợp với tình hình thực tế chiến sự tại khu vực Trung Đông.

Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chủ động theo dõi, đánh giá diễn biến tình hình an ninh, an toàn hàng không khu vực và thế giới, đặc biệt tại khu vực Trung Đông; kịp thời ban hành khuyến cáo, chỉ đạo điều hành khai thác bay phù hợp với tình hình thực tế.

Các hãng hàng không Việt Nam và hãng hàng không nước ngoài đang khai thác tại Việt Nam cần thường xuyên cập nhật thông tin từ cơ quan quản lý nhà nước, Cục Hàng không Việt Nam, Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế (ICAO) và nhà chức trách hàng không các nước liên quan để đánh giá quyết định việc khai thác bay.

Hãng bay cần tăng cường công tác quản lý an toàn khai thác bay; chủ động điều chỉnh kế hoạch bay, lựa chọn đường bay thay thế bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tàu bay, tổ bay và hành khách; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thông tin đối với hành khách khi phát sinh thay đổi lịch bay do yếu tố an ninh, an toàn khai thác.