Lễ hội áo dài TP.HCM 2026: Sợi tơ vàng son, dệt nên khát vọng

(Ngày Nay) - Lễ hội áo dài TP.HCM lần thứ 12 diễn ra trong suốt tháng 3-2026, cao điểm từ ngày 6 đến 8-3 với nhiều hoạt động đặc sắc như hơn 50.000 người đăng ký tham gia đồng diễn áo dài ; cuộc thi Duyên dáng áo dài TP.HCM ; cuộc thi Ảnh đẹp áo dài online và giới thiệu gần 400 bộ áo dài của 37 nhà thiết kế từ ba miền cả nước.

Với chủ đề Sợi tơ vàng son - Dệt nên khát vọng, Lễ hội Áo dài TP.HCM năm nay được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt khi TP.HCM kỷ niệm 50 năm mang tên Bác và đây cũng là lần đầu lễ hội được tổ chức khi thành phố lớn nhất cả nước trở thành “siêu đô thị" sau sáp nhập hành chính. Bà Trịnh Thị Thanh, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM, cho biết chương trình đồng diễn áo dài năm nay sẽ có hơn 3.000 người trực tiếp tại ba địa điểm chính là đường đi bộ Nguyễn Huệ, tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu), Trung tâm hành chính Becamex (phường Bình Dương) cùng hơn 50.000 người mặc áo dài đồng diễn tại 168 phường, xã, đặc khu.

Lễ hội Áo dài TP.HCM 2026 có 17 hoạt động chính nhấn mạnh chiều sâu lịch sử, giá trị vàng son của truyền thống dân tộc, đồng thời thể hiện khát vọng vươn lên của TP.HCM trong kỷ nguyên mới. Ban tổ chức cho hay hai cuộc thi Duyên dáng áo dài TP.HCM và cuộc thi Ảnh đẹp áo dài online được duy trì. Riêng cuộc thi Ảnh đẹp áo dài online đã nhận được hơn 5.000 ảnh với gần 900 ảnh của cá nhân. Các ảnh dự thi năm nay không chỉ đẹp mà còn gắn liền với các kiến trúc, di tích, phong cảnh thể hiện sự phát triển không ngừng của TP.HCM sau 50 năm đất nước thống nhất.

Một số hoạt động chính trong Lễ hội Áo dài TP.HCM 2026 đáng chú ý: Khai mạc Con đường áo dài - Không gian triển lãm và tương tác với áo dài tại đường đi bộ Nguyễn Huệ; Khai mạc Lễ hội Áo dài TP.HCM tại đường đi bộ Nguyễn Huệ (đoạn Ngô Đức Kế - Mạc Thị Bưởi) vào chiều và tối ngày 6-3).

Sáng 8-3 diễn ra hai hoạt động trọng điểm: Chương trình kỷ niệm 1.986 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 116 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 và đồng diễn dân vũ với áo dài Việt Nam, tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường đi bộ Nguyễn Huệ; Diễu hành Ngày hội Việt phục và diễu hành áo dài theo lộ trình di chuyển từ số 92 - Nguyễn Huệ đến sân khấu chính công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chiều 8-3 diễn ra Chung kết cuộc thi Duyên dáng áo dài TP.HCM với sự góp mặt của đại diện 168 phường, xã và đặc khu Côn Đảo, kết hợp trao giải cuộc thi Ảnh đẹp áo dài online tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường đi bộ Nguyễn Huệ.

Tối 8-3 diễn ra chương trình nghệ thuật áo dài tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường đi bộ Nguyễn Huệ, trình diễn gần 400 bộ áo dài với sự tham gia của 600 diễn viên, người mẫu cùng 37 đại sứ thuộc nhiều lĩnh vực.

37 nhà thiết kế tham gia Lễ hội Áo dài TP.HCM 2026 gồm: Liên Hương, Việt Hùng, Phạm Văn Tuyền (Năm Tuyền), Đỗ Trịnh Hoài Nam, Trung Đinh, Đặng Trọng Minh Châu, Adrian Anh Tuấn, Đỗ Long, Tạ Linh Nhân, Tuấn Hải, Đinh Văn Thơ, Phùng Thị Thu Thủy, Hoài Sang, Viết Bảo, Đức Vince, Vũ Thảo Giang, Song Toàn, Ngô Nhật Huy…

Năm nay Lễ hội có 37 đại sứ hình ảnh: nghệ sĩ Kim Xuân, diễn viên Phương Anh Đào, Lan Ngọc, ca sĩ Diệp Lâm Anh, Khổng Tú Quỳnh, Băng Di, các hoa hậu Thanh Thủy, Bảo Ngọc, Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Phương Linh, Thanh Thảo, Thanh Hà, nam vương Tuấn Ngọc…

Phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM Lê Trương Hiền Hòa chia sẻ: “Trong hơn 11 năm qua, Lễ hội Áo dài TP.HCM đã góp phần quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa áo dài Việt Nam, đồng thời tạo tác động tích cực đến kinh tế - xã hội, kích cầu du lịch và thúc đẩy các ngành công nghiệp sáng tạo. Chúng tôi kỳ vọng Lễ hội tiếp tục được định vị là sự kiện văn hóa, du lịch đặc trưng của TP.HCM”.

Áo dài không chỉ là trang phục truyền thống mang đậm bản sắc và niềm tự hào của phụ nữ Việt Nam và đất nước Việt Nam hiện đại, tự tin và hội nhập. Định kỳ vào tháng 3 hàng năm, Lễ hội Áo dài trở thành một hoạt động văn hóa - du lịch quan trọng, tôn vinh bản sắc Việt. Lễ hội góp phần lan tỏa xu hướng ứng dụng áo dài trong đời sống. Sở Du lịch TP.HCM kỳ vọng lễ hội là sản phẩm du lịch - văn hóa độc đáo hàng năm, tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu dành cho các giá trị truyền thống trong mỗi người dân, góp phần thu hút du khách trong nước và quốc tế, truyền tải quảng bá hữu hiệu hình ảnh văn hóa, du lịch thành phố nói chung và du lịch Việt Nam nói riêng, góp phần kích cầu du lịch cho TP.HCM và đất nước Việt Nam như một điểm đến hấp dẫn, an toàn và thân thiện.