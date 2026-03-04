Xếp hạng hàng loạt di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh của Thủ đô

(Ngày Nay) - Thành phố Hà Nội nghiêm cấm mọi hoạt động có liên quan tới việc xây dựng, khai thác trong khu vực di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng và khoanh vùng các khu vực bảo vệ.

Quyết định về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn Hà Nội vừa được Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, bà Vũ Thu Hà ký ban hành.

Theo đó, 37 di tích cấp Thành phố được xếp hạng thuộc các phường, xã: Hoàng Liệt, Minh Châu, Bình Minh, Ứng Thiên, Hương Sơn, Hồng Sơn, Hoài Đức, Sơn Đồng, An Khánh, Mỹ Đức, Hòa Xá, Dương Hòa, Ứng Hòa, Ngọc Hồi, Đại Thanh.

Đặc biệt, Ủy ban nhân dân Thành phố nghiêm cấm mọi hoạt động có liên quan tới việc xây dựng, khai thác trong khu vực di tích đã được xếp hạng và khoanh vùng các khu vực bảo vệ. Trường hợp đặc biệt cần sử dụng đất, xây dựng tại di tích phải được phép của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Ủy ban nhân dân các phường, xã này chịu trách nhiệm công khai khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích, tổ chức lập hồ sơ cắm mốc giới và triển khai cắm mốc giới trên thực địa theo thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành; ban hành quyết định thành lập Ban quản lý di tích; tổ chức quản lý mặt bằng và không gian di tích, toàn bộ hiện vật thuộc di tích, hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích, sử dụng nguồn thu của di tích theo quy định.

Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích.

Theo Quyết định, 37 di tích cấp Thành phố được xếp hạng bao gồm: Di tích lịch sử - văn hóa chùa Tựu Liệt, phường Hoàng Liệt; Di tích lịch sử - văn hóa miếu Xóm 6, xã Minh Châu; Di tích lịch sử - văn hóa miếu Xóm 7, xã Minh Châu; Di tích lịch sử - văn hóa miếu Cao Mật Thượng, xã Bình Minh; Di tích lịch sử - văn hóa chùa Linh Quang, xã Bình Minh; Di tích lịch sử - văn hóa chùa Âm (Quan Âm tự), xã Bình Minh; Di tích lịch sử - văn hóa đình Thượng Thanh, xã Bình Minh.

Di tích lịch sử - văn hóa chùa Am (Phả Am tự), xã Ứng Thiên; Di tích lịch sử - văn hóa đền Mẫu, xã Ứng Thiên; Di tích lịch sử - văn hóa chùa An Duyệt, xã Hương Sơn; Di tích lịch sử - văn hóa đền Đốc Kính, xã Hương Sơn; Di tích lịch sử - văn hóa đền Thượng Đốc Tín, xã Hương Sơn; Di tích lịch sử - văn hóa chùa An Đà (Quán Âm tự), xã Hương Sơn; Di tích lịch sử - văn hóa đình Vĩnh An, xã Hồng Sơn.

Di tích lịch sử - văn hóa chùa Vực (Thọ Vực tự), xã Hoài Đức; Di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật đình thôn Nhuệ và quán Tổng, xã Hoài Đức; Di tích Kiến trúc - nghệ thuật chùa Cựu Quán (Nội An tự), xã Hoài Đức; Di tích Kiến trúc - nghệ thuật chùa Phượng Tiên (Phượng Tiên tự), xã Sơn Đồng; Di tích lịch sử - văn hóa đình Thủy Thần Vân Canh, xã Sơn Đồng.

Di tích lịch sử - văn hóa miếu Giang Khê, xã An Khánh; Di tích lịch sử - văn hóa đình Giữa thôn Tế Tiêu, xã Mỹ Đức; Di tích lịch sử - văn hóa đền Xuân Quang, xã Hòa Xá; Di tích lịch sử - văn hóa chùa Xuân Quang, xã Hòa Xá; Di tích lịch sử - văn hóa chùa Pháp Vũ, xã Dương Hòa; Di tích lịch sử - nghệ thuật đình Diềm Xá, xã Dương Hòa; Di tích lịch sử - văn hóa chùa Sơn Tượng (Thắng Sơn tự), xã Dương Hòa;

Di tích lịch sử - văn hóa đình Phúc Quan, xã Ứng Hòa; Di tích lịch sử - văn hóa đền-chùa An Hòa, xã Ứng Hòa; Di tích lịch sử - văn hóa chùa Hòa Chanh (Viên Phúc tự), xã Ứng Hòa; Di tích lịch sử - văn hóa chùa Kiện Vũ (Hồng Phúc tự), xã Ứng Hòa; Di tích lịch sử - văn hóa chùa Xuân Nê (Liên Hoa tự), xã Ngọc Hồi; Di tích lịch sử - văn hóa chùa Phúc Am, xã Ngọc Hồi; Di tích lịch sử - văn hóa đình Yên Kiện, xã Ngọc Hồi;

Di tích lịch sử - văn hóa chùa Phúc Sinh, xã Đại Thanh; Di tích lịch sử - nghệ thuật đình Dưới Phú Diễn, xã Đại Thanh; Di tích lịch sử - văn hóa đình Hữu Trung, xã Đại Thanh; Di tích lịch sử - văn hóa chùa Hữu Trung, xã Đại Thanh.