Đầu tư rèn luyện thể chất vì tầm vóc Việt

Theo các nghiên cứu khoa học, khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường chính là giai đoạn vàng để trẻ phát triển cả thể chất lẫn tinh thần, nhưng giáo dục thể chất thế nào cho đúng, cho đủ lại là câu chuyện còn nhiều trăn trở và cần có sự đầu tư.

Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Đề - Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo; để tăng cường vận động thể lưc cho trẻ, vấn đề quan trọng đầu tiên là sân chơi bãi tập phải đạt tiêu chuẩn, cùng với đó phải có đội ngũ giáo viên được đào tạo bài bản về phương pháp, hình thức tổ chức. “Phải làm sao để sau những giờ học căng thẳng, Giáo dục thể chất chính là môn học mà các em được vui, được chơi, mang lại sức khỏe phục vụ cho việc học tập”, PGS.TS Nguyễn Thanh Đề khẳng định.

Tại hệ thống trường quốc tế TH School, sân chơi ngoài trời luôn là điểm đến yêu thích của các em học sinh. Thông qua sự hỗ trợ của các thầy cô và các huấn luyện viên, các em được tiếp cận phương pháp tập luyện đúng, hiệu quả. Sự đầu tư hệ thống sân chơi, bãi tập đã tạo thói quen tích cực vận động cho học sinh TH School. Em Đặng Hoàng Nguyên, học sinh TH School cơ sở Chùa Bộc, Hà Nội, chia sẻ: “Nếu không tập luyện thể dục thể thao, em sẽ cảm thấy khó chịu vì em thích ra ngoài tận hưởng việc tập luyện, học hỏi, điều đó rất vui và thú vị”.

Với mục tiêu vun đắp một nền tảng giáo dục hoàn hảo, TH School chú trọng việc phát triển toàn diện cả về tâm hồn, trí tuệ và thể lực cho học sinh. Những môn thể thao mới cũng được đưa vào nhà trường như Gaelic Football – bộ môn kết hợp giữa bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ và bóng bầu dục, tạo sự hứng khởi, rèn luyện sự khéo léo, sức bền và tính đồng đội. Trải nghiệm mới mang đến những niềm vui mới, giúp các em được giao lưu với bạn bè, giải tỏa căng thẳng sau giờ học.

Thực tế, vấn đề nâng cao tầm vóc và thể lực của người Việt Nam đã được Đảng và Nhà nước ta quan tâm từ rất sớm. Nhiều chương trình, đề án đã được phê duyệt, triển khai, như mô hình điểm “Bữa ăn học đường đảm bảo dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường vận động thể lực cho học sinh, sinh viên” - một dự án được Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện với sự đồng hành của Tập Đoàn TH, triển khai trong năm học 2020-2021. Mô hình điểm đã giúp thay đổi nhận thức của phụ huynh, học sinh và toàn xã hội.

Đối với cấp học mầm non, dự án đã xây dựng 130 bài tập vận động với dụng cụ, 20 tư thế yoga cơ bản và 60 trò chơi vận động. Đối với cấp Tiểu học, dự án đã xây dựng 118 bài tập, 25 tư thế, 100 trò chơi, 315 giáo án chi tiết. Kết quả sau can thiệp cho thấy chiều cao trung bình của trẻ tăng 3,6cm; tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì giảm rõ rệt xuống còn 2,68% đối với học sinh mầm non và còn 2,63% đối với học sinh tiểu học.

Đây là những con số chứng minh tính khoa học, hiệu quả của dự án và đến thời điểm hiện tại, nhiều trường vẫn duy trì chương trình theo mô hình điểm để tăng cường dinh dưỡng hợp lý, vận động thể lực, sức khỏe cho học sinh, điển hình như trường Tiểu học Tô Múa (Vân Hồ - Sơn La), trường Mầm non Thực nghiệm Hoa Hồng (Hà Nội). Chính từ đây, giờ học thể dục không chỉ có mục đích rèn luyện thể chất mà còn giúp bồi dưỡng, hình thành nhận thức và thói quen, lối sống lành mạnh cho các em.

Trên tinh thần của chương trình sức khỏe học đường quốc gia và sứ mệnh ‘’Vì tầm vóc Việt’’, Tập đoàn TH cũng đã đồng hành với Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai giải chạy S-Race dành cho học sinh, sinh viên trên toàn quốc từ năm 2020.

Tính đến nay, S-Race đã diễn ra 3 mùa với 8 chương trình, trong đó chương trình gần đây nhất được tổ chức tại Hải Phòng đã có sự tham gia của hơn 5 nghìn học sinh, sinh viên. S-Race năm 2022 đã dược chứng nhận kỷ lục Châu Á “Giải chạy học đường nhiều học sinh sinh viên tham gia nhất”; đồng thời là giải chạy dành cho học sinh sinh viên với hình thức trực tiếp và trực tuyến có nhiều vận động viên tham gia nhất Việt Nam, tiếp cận đủ 63 tỉnh thành trên cả nước. Sự lan tỏa của chương trình đã cho thấy những chuyển biến tích cực trên hành trình phát triển toàn diện cho thế hệ tương lai của Việt Nam.

“Có sức khỏe là có cả nghìn ước mơ, nếu không có sức khỏe thì chỉ ước một điều là có sức khỏe” – Đó là thông điệp mà PGS.TS Nguyễn Quang Vinh, Phó Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh đã gửi gắm ở cuối chương trình. “Vì sức khỏe cộng đồng”, “Vì tầm vóc Việt’’ cũng chính là những trị cốt lõi mà Tập đoàn TH theo đuổi.

Với sự đồng hành của Tập đoàn TH, chương trình Vì tầm vóc Việt với những thông tin hữu ích góp phần nâng cao nhận thức của công chúng để xây dựng thế hệ trẻ phát triển toàn diện về Đức – Trí - Thể - Mỹ sẽ tiếp tục đến với khán giả vào 20h10 tối thứ 7 của tuần thứ 4 mỗi tháng trên kênh VTV1 – Đài Truyền hình Việt Nam. Quý khán giả có thể xem lại toàn bộ chương trình tại: VTVGO hoặc VTV.VN.